Convocan a Arnoldo Wiens para declaración indagatoria tras imputación por el fallido metrobús

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti notificaron a Arnoldo Wiens, quien fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), de la convocatoria para que preste declaración indagatoria tras su imputación por supuesta lesión de confianza y daño a obras construidas en la causa del fallido metrobús.

Los fiscales, además de imputar a Wiens, solicitaron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, extitular de la cartera durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

La audiencia se llevará a cabo en la sede de la Unidad Penal N° 11, Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción ubicada 15 de Agosto casi Eduardo Víctor Haedo, 2do piso de la ciudad de Asunción, el 8 de setiembre a las 9:00, según la citación.

De acuerdo a la imputación fiscal, cuando Wiens fue nombrado como ministro de Obras Públicas, asumió la responsabilidad de proteger el patrimonio del ministerio y quedó a cargo de su administración la continuación del cumplimiento del Contrato S.G. Ministro N° 100/2016, vinculado al llamado a licitación MOPC N° 108/2015, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa portuguesa Mota-Engil Ingeniería y Construcción S.A.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Arnoldo Wiens tras su imputación: “El poder se siente amenazado y usa a la Justicia”

Imputación por perjuicio al Estado

En cumplimiento de dicho contrato, fueron construidas seis estaciones de autobús sobre la avenida Mariscal Estigarribia, ubicadas en las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora, además de una séptima que quedó inconclusa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También indican que bajo la administración abdista se pagó a la empresa contratista, Mota Engil la suma de G. 8.030.693.029 por trabajos acordados en un acta de entendimiento; sin la declaración de la empresa fiscalizadora Tyosa Incosa Ingeneg S. A., que certifique textualmente las condiciones de las obras, incumpliendo lo dispuesto en los documentos de licitación.

También la adjudican la responsabilidad de ordenar la demolición de las estaciones sin realizar un nuevo informe técnico previo acerca del estado actual de las obras, conforme a la recomendación dada por la Procuraduría General de la República; y contando con un informe que indicaba que se logró normalizar el tránsito en la zona de obras, e incluso los interventores recomendaron la continuidad del proyecto.

Según la acusación, esta decisión le causó un perjuicio al Estado Paraguayo ude G. 14.955.317.035.