Crimen de Kanazawa: caso está cerrado “en un 95 por ciento”, según la Policía

La Policía Nacional continúa realizando diligencias en el departamento de Itapúa en el marco del asesinato del extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa, quien fue visto con vida por última vez el 7 de febrero y cuyo cuerpo sin vida – con una herida cortante en el cuello – fue hallado el día 9 en la localidad de San Pedro del Paraná.

La denuncia de desaparición fue hecha recién el pasado viernes por familiares de Kanazawa y el cuerpo hallado en San Pedro del Paraná fue identificado ayer domingo.

Las autoridades detuvieron a dos personas con relación al hecho: el sargento primero Remigio Llano López, militar señalado como principal sospechoso de haber cometido el crimen, y Óscar Zacarías Maciel.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Juan Pereira, jefe del Departamento de Secuestros y Terrorismo de la Policía Nacional, dijo creer que la detención de los dos sospechosos cerraría “en un 95 por ciento el caso”.

Ambos detenidos están siendo trasladados a Asunción, donde comparecerán hoy ante el Ministerio Público para audiencias indagatorias.

Siguen buscando camioneta

Las autoridades sospechan que Kanazawa fue asesinado por el sargento primero Llano en el interior de una camioneta que pertenecía a la víctima. El vehículo habría sido abandonado en una zona boscosa en el departamento de Itapúa y aún no ha sido localizado.

La Policía y la Fiscalía allanaron ayer dos viviendas en la ciudad de Encarnación, una de las cuales pertenece a una hermana del militar detenido, donde se cree que el vehículo fue llevado para ser limpiado luego del crimen.

Sobre el móvil del crimen, el comisario Pereira dijo que Kanazawa y su presunto victimario se conocían, por lo que hasta el momento no existen presupuestos que hagan sospechar que el crimen derivó de un intento de secuestro.

La detención de ambos sospechosos se produjo luego de que investigadores determinaran que estos supuestamente realizaron transacciones por más de 50 millones de guaraníes utilizando fondos de la víctima.