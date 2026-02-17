Confirman sangre en camioneta de Kanazawa: esto dicen los investigadores

Luego del hallazgo ayer en el departamento de Itapúa de la camioneta que pertenecía al fallecido extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa, pericias criminalísticas realizadas en el interior del rodado permitieron a los investigadores confirmar la presencia de sangre dentro de la cabina.

Por medio de pruebas técnicas con químicos, los peritos de Criminalística de la Policía Nacional identificaron manchas de sangre que había sido limpiada, lo que parece confirmar que Kanazawa, cuyo cuerpo sin vida fue hallado la semana pasada en Itapúa con una herida cortante en el cuello, fue asesinado en el interior de su propia camioneta.

Las autoridades apuntan como supuesto autor material del crimen al sargento primero Remigio Llano López, quien conocía a la víctima y ya se encuentra detenido.

“Estamos cerrando el círculo”

En conversación con ABC Cardinal este martes, el comisario Juan Pereira, jefe del departamento de Secuestro y Terrorismo de la Policía, dijo que, con el resultado positivo a la prueba técnica criminalística, “estamos cerrando el círculo completo en cuanto a esta investigación”.

La pericia prácticamente confirma que el crimen “se concretó en la camioneta” y que Kanazawa habría fallecido “en ruta”, dijo el jefe policial.

Sin embargo, enfatizó que aún están pendientes estudios para determinar con absoluta certeza a quién pertenecía la sangre detectada en la camioneta.

Félix Kanazawa fue visto con vida por última vez en San Lorenzo (departamento Central), el pasado 7 de febrero. Su cuerpo fue hallado en un camino vecinal de la localidad de San Pedro del Paraná (Itapúa) dos días después, pero inicialmente no fue identificado.

La identificación del cadáver no ocurrió hasta el pasado fin de semana, luego de que la desaparición de Kanazawa fuera denunciada el pasado viernes.