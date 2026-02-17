Imputan a joven por acosar y manosear a mujeres en la Costanera de Asunción

El fiscal Leonardi Guerrero formuló imputación contra Michel Gastón Salinas Martínez (23), acusado de acosar y manosear a mujeres en la Costanera de Asunción.

Según el acta de imputación, el pasado domingo, en la avenida Costanera José Asunción Flores, cerca de la rotonda de General Santos, el joven circulaba en motocicleta y atacó a dos mujeres en distintos horarios. Por la tarde fue detenido y reconocido por las víctimas.

La Fiscalía informó que ambas mujeres coincidieron en el modo de actuación del agresor. Una de ellas, arquitecta, relató que alrededor de las 07:00 circulaba por la Costanera cuando el detenido le dio un golpe en los glúteos desde su motocicleta. Frente a los reproches, respondió con gestos obscenos y amenazas: “Mba’e la rejapóta”, según consta en el acta policial.

La víctima también indicó que había una motopatrulla con dos agentes de policía a quienes denunció el hecho, pero el hombre regresó y se burló de la mujer y de los uniformados.

Segundo caso y reconocimiento del detenido

La otra víctima señaló que cerca del mediodía circulaba en bicicleta por la Costanera cuando el mismo hombre la golpeó en los glúteos. Al igual que en el primer caso, respondió a los reclamos con burlas.

Posteriormente, ambas mujeres participaron del reconocimiento del detenido en sede policial. Durante el proceso, familiares del hombre intentaron agredir a las víctimas y las insultaron, según el acta fiscal.

La ciclista aseguró que teme por su integridad física, ya que es bombero voluntaria y realiza intervenciones en la zona de la Chacarita, donde reside el acusado.

Además de las dos denuncias, aseguró que podrían existir otras dos víctimas de acoso con manoseo por parte del ahora imputado.

A qué se expone el imputado

El imputado se expone a hasta dos años de prisión o al pago de una multa por el delito de coacción, conforme al artículo 120 del Código Penal Paraguayo, así como a sanciones económicas adicionales por actos exhibicionistas según el artículo 132 del mismo cuerpo legal.

Además, al encontrarse los hechos vinculados con la violencia contra la mujer, la Ley 5777/16 contempla medidas de protección y reparación para la víctima, las cuales se aplican de manera complementaria a las penas penales a fin de garantizar una atención integral y preventiva frente a conductas de este tipo.