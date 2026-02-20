Exarquero Víctor Centurión pasará a cárcel de Tacumbú por narcotráfico

El exfutbolista Víctor Hugo Centurión Miranda, de 39 años, alias Centu, se entregó poco antes de las 10:00 en la sede de la Fiscalía de Narcotráfico de Asunción, que queda en la esquina de Eligio Ayala y Estados Unidos.

En ese lugar fue arrestado por policías de la División de Inteligencia Antidrogas (DIA), dependientes del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos (DECNDC), unidad también conocida como Antinarcóticos.

Posteriormente, Centurión se abstuvo de declarar en su audiencia indagatoria ante la fiscala titular de la causa, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor.

A la tarde, lo llevaron a su audiencia de imposición de medidas ante el juez de Crimen Organizado de la capital, Osmar David Legal Troche, quien decretó la prisión preventiva del exdeportista en la penitenciaría nacional de Tacumbú.

Centurión fue declarado rebelde el miércoles último luego de que fuera imputado por los hechos punibles de tráfico internacional, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes, todos de la Ley 1.340 de Drogas.

El martes último, su casa, su granja y la casa de su papá fueron allanadas en la ciudad de Yataity del Norte, departamento de San Pedro, así como su otro domicilio declarado en el municipio de Mariano Roque Alonso, departamento Central. Fue en la segunda fase de la operación Nexus.

Lo que dicen sobre él

En el acta de imputación, la Fiscalía sostiene que Centurión “habría sido el encargado de parte del trabajo logístico de la organización, específicamente de conseguir los medios de transportes requeridos para el movimiento de las cargas de sustancias estupefacientes, como aeronaves, combustible de aviación y los repuestos que se requieran para el mantenimiento de estos transportes aéreos, todo esto mediante vínculos que mantendría con personas que se desempeñan en estas áreas”.

Supuestamente, “también se encargaba de entablar relacionamientos con integrantes de otros grupos criminales, debido a su conocida carrera futbolística y a través de esto negociar la compra y venta de sustancias ilícitas y la utilización de esquemas de movimiento de divisas a nivel internacional para concretar el pago de cargamentos de la presunta droga”.

Básicamente, Centurión era una especie de secretario en una red de narcotraficantes.

De hecho, también lo utilizaban para impresionar con su fama a los eventuales proveedores de cocaína, a quienes el exarquero para quedar bien les regalaba incluso camisetas que utilizó cuando jugaba profesionalmente al fútbol.

Su jefe directo

El jefe directo de Centurión en la organización criminal era supuestamente el ahora prófugo Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, de 37 años, alias Manu, quien llegó a ser gerente deportivo del club Rubio Ñu de la primera división de nuestro país cuando Centurión jugó allí.

Manuel, a su vez, respondía directamente al encarcelado Alexis Vidal González Zárate, de 43 años, alias Pelado, y al propio Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 alias, alias Omelet, considerado el más buscado de Sudamérica.

Todos estos datos se consigan en la imputación presentada por la fiscala Ingrid Cubilla, que se basa principalmente en escuchas telefónicas de los periodos 2022, 2023 y 2024.

Uno de los últimos cargamentos de cocaína que esta banda recibió supuestamente en Paraguay fue el 9 de agosto de 2025, cuando vecinos vieron el aterrizaje y le posterior despegue de una avioneta en una pista clandestina de la colonia Piraretá del municipio de Valenzuela, departamento de Cordillera.