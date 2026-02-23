Secuestro en Curuguaty: ministro de Defensa niega “fracaso” del Gobierno en combate al EPP

El pasado viernes se reportó un nuevo hecho de secuestro en el departamento de Caaguazú, cerca del límite con Canindeyú, en un área señalada como zona de influencia del grupo armado EPP.

La víctima es Almir de Brum da Silva (31 años), quien fue llevado a la fuerza de una plantación de soja perteneciente a su familia, ubicada en la colonia Yerutí del distrito de Curuguaty. Casi tres días después, la ubicación del hombre desaparecido sigue siendo desconocida.

En el sitio de donde De Brum fue secuestrado fueron hallados panfletos alusivos al EPP y una nota dirigida a Valmir de Brum, padre de Almir, exigiendo no involucrar a la Policía o a fuerzas militares en el caso.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y autoridades del Comando de Defensa Interna, viajaron el pasado fin de semana a la zona de Curuguaty y se reunieron con familiares del secuestrado. Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta realizaron incursiones en la zona en que se produjo el secuestro.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el ministro González afirmó que “todos los elementos del Estado” están a disposición de la búsqueda.

“Cuanto más pocos son, tienen más ventajas”

Si bien aún no se ha dado una confirmación oficial, el Gobierno considera los panfletos hallados en el sitio del secuestro como un indicio “muy serio” de que el hecho fue perpetrado por miembros del EPP, cuyo número total de integrantes ha sido reducido a aproximadamente una quincena de personas, según manifestó el ministro.

Paradójicamente, esa cifra reducida de miembros con que supuestamente cuenta el EPP hace que combatir con ese grupo armado sea más difícil, porque facilita que los mismos se escondan, incluso en un área relativamente pequeña, afirmó el representante del Gobierno.

“Cuanto más pocos son, tienen más ventajas para ser peligrosos”, subrayó. “Dejan menos rastros, se ocultan mejor, tienen capacidad para operar de forma esporádica, su peligrosidad se basa en su pequeñez”.

“Paciencia”

El ministro González afirmó que la forma de combatir en esas circunstancias no es “inundar el territorio de militares y policías”, sino “realizar operaciones puntuales en base a información de inteligencia”, a pesar de que estas no produzcan resultados inmediatos.

“Sé que es hasta ofensivo pedir paciencia en estos casos. Yo no la pido, explico que las operaciones a veces no tienen el resultado inmediato que uno espera”, dijo.

“Somos los primeros interesados en barrer todo, pero es tácticamente imposible”, insistió.

Niega que el Gobierno haya fracasado contra el EPP

El ministro de Defensa rechazó la noción de que el Gobierno está fracasando en la lucha contra el EPP e indicó que el grupo armado está “muy disminuido” y ha perdido la “capacidad de hacer daño”.

Basó esa afirmación en el hecho de que, según dijo, los agricultores en zonas de influencia del EPP pueden cultivar y cosechar, cuando antes no podían hacerlo.

“La familia de este chico secuestrado está cosechando desde ayer su cultivo”, dijo.

Aceptó, sin embargo, que la situación en el norte y el caso De Brun en específico son “frustrantes”, y añadió que mientras no se ponga a los miembros restantes del EPP “a disposición de la Justicia”, no se podrá decir que la misión del Gobierno ha sido cumplida.

Repetidos incidentes atribuidos al EPP

El 19 de enero pasado se registró un atentado con bomba atribuido al EPP contra encargado de la estancia Agro Briogranos, Fredy Osmar Tamay (28). Dos días después tuvo lugar otro ataque, contra un administrador de la empresa Agrícola Phoenix, el brasileño Caio Sobreira de Lima (37).

El ataque contra Tamay ocurrió a 36 kilómetros de donde fue secuestrado Almir De Brum, mientras que el atentado contra Sobreira se produjo a 13 kilómetros del mismo sitio.