Incursionan en zona del secuestro de Almir Brum

El hecho se registró en la zona conocida como Yurutí, segunda línea, en el límite entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. Si bien el secuestro de Almir Brum se concretó ya en jurisdicción de Canindeyú, la vivienda de la víctima se encuentra del lado de Caaguazú.

De acuerdo con los datos preliminares, el joven estaba trabajando en plena cosecha cuando fue interceptado por presuntos integrantes del grupo armado, quienes posteriormente dejaron una carta adjudicándose el hecho.

Actualmente, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se encuentran incursionando en un sector boscoso correspondiente a la Reserva Natural Morombí, que linda con la propiedad donde la víctima realizaba labores agrícolas.

Hasta el momento, no se tienen detalles sobre el paradero del joven. La carta dejada en el lugar advierte que la Policía debe tener poca o nula participación en el caso, señalando que, de lo contrario, el secuestrado podría “pagar las consecuencias”.

Silencio y temor

Los familiares no están brindando declaraciones y mantienen absoluto hermetismo por temor a represalias.

Vecinos de la zona, en tanto, expresaron profunda preocupación e incertidumbre ante lo ocurrido en esta región históricamente golpeada por la presencia de grupos armados.

Las tareas de búsqueda continúan en la zona mientras crece la tensión entre pobladores de ambos departamentos.