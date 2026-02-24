Allanan vivienda en Capiatá y detienen a cuarto implicado en hurto a distribuidora de Pilar

El procedimiento fue realizado este martes 24 de febrero, a las 04:40 horas, por personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles – Regional Ñeembucú, dependiente de la Policía Nacional del Paraguay, en coordinación con agentes del Departamento Central.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Colón del barrio San Juan de la ciudad de Capiatá, donde fue detenido Miguel Centurión Garcete (55).

La intervención guarda relación directa con el hurto perpetrado el pasado viernes en la empresa PARESA de Pilar, donde los delincuentes violentaron la caja fuerte. Sin embargo, no lograron apoderarse del monto que presumían encontrar en el lugar y finalmente se alzaron con la suma de 2.700.000 guaraníes.

Por este hecho ya habían sido detenidos Eleuterio Maiz Valdez (68), oriundo de San Joaquín, Caaguazú; Richard Isidro Díaz (44), domiciliado en Pilar; y Arnaldo Romero Aquino (37), personal policial activo con destino en la Comisaría de San Ignacio. Con la detención concretada esta mañana en Capiatá, suman cuatro los implicados puestos a disposición del Ministerio Público.

Durante el allanamiento fueron incautadas varias evidencias que guardarían relación con el hecho investigado, entre ellas prendas de vestir que coincidirían con las observadas en imágenes de circuito cerrado, un aparato celular, tarjetas y anotaciones con números telefónicos, además de armas de fuego: un revólver calibre .38 con seis cartuchos sin percutir, un revólver calibre .32 de procedencia argentina con cinco cartuchos sin percutir y cartuchos adicionales de distintos calibres.

Según el informe policial, el sospechoso no fue localizado inicialmente en la vivienda allanada, pero posteriormente fue detenido y trasladado a Pilar.

El procedimiento fue supervisado por el jefe de Seguridad Ciudadana, comisario principal Cándido Jesús Pérez Ibarrola, y se realizó en coordinación con el agente fiscal de la causa, abogado David Cabral.

La investigación continúa a fin de esclarecer completamente el hecho y determinar la eventual participación de otras personas.