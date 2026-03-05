Olimpia-Trinidense: adolescente cae con 48 dosis de cocaína en operativo policial

El subcomisario Blas Espínola, de la Comisaría Segunda, informó en ABC TV que el procedimiento se realizó en los alrededores del estadio con el objetivo de prevenir incidentes antes y durante el encuentro desarrollado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Según detalló el jefe policial, 26 cuidacoches fueron demorados como medida preventiva para evitar posibles casos de extorsión a los hinchas que acudieron al encuentro deportivo.

Además, 25 adultos fueron retenidos tras intentar ingresar al estadio con resultado positivo al alcotest, por lo que se les impidió el acceso al evento deportivo.

Menor con cocaína quedó aprehendido

El hecho más grave del operativo se registró con un menor de 17 años, quien fue aprehendido tras ser encontrado en su poder una bolsa que contenía 48 “bochas” de cocaína.

De acuerdo con el subcomisario Espínola, el adolescente manifestó ser integrante de la barra brava de Club Olimpia y aseguró que la droga le pertenecía y asumiría la responsabilidad. El joven permanece en una dependencia policial a la espera de declarar ante la Fiscalía.

El menor se encuentra acompañado por su madre y, según los datos preliminares, no registra antecedentes penales.

Control a menores en el estadio

Durante el operativo, 25 menores fueron retenidos por intentar ingresar al estadio sin la compañía de un adulto responsable.

Desde la Policía recordaron que el ingreso de menores a los partidos debe realizarse obligatoriamente con familiares o tutores y los controles se hacen bajo coordinación con autoridades de protección de la niñez.

El operativo formó parte del dispositivo de seguridad implementado para el partido en el Estadio Defensores del Chaco, donde se buscó prevenir hechos de violencia y delitos vinculados al consumo de alcohol o drogas.