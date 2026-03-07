Detienen a presunto motochorro en Areguá y buscan a su cómplice

El procedimiento se realizó alrededor de las 17:15 sobre la calle Gobernador Irala de la ciudad de Areguá, cuando los efectivos policiales observaron a un hombre en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta. Según el oficial segundo Fernando Amarilla, intentó darse a la fuga, pero gracias a la rápida actuación del grupo LINCE, se procedió a su aprehensión.

El detenido fue identificado como Rafael Domínguez Irala (32), con antecedentes por hurto en 2016 y 2021, y un robo agravado registrado en 2026. Durante el operativo se incautó la motocicleta que habría sido utilizada en los robos, marca Kenton GL200, y un revólver calibre 22 con cinco cartuchos sin percutir.

Autor de varios asaltos

Además, el agente policial confirmó que Domínguez estaría vinculado a varios hechos punibles ocurridos en Itauguá, Luque y Capiatá durante la semana pasada. Varios de esos hechos fueron captados por videos de vecinos, donde se observa el violento accionar del ahora aprehendido y un cómplice que aún no es identificado.

Amarilla aclaró que, de acuerdo con testimonios de las víctimas, el aprehendido sería el conductor de la motocicleta, mientras que el acompañante sería el encargado de intimidar a los afectados y sustraer sus pertenencias.

La Fiscalía de Turno, a cargo del abogado Augusto Ledesma, dispuso la incautación de la motocicleta y las evidencias, mientras que el detenido permanece en la Comisaría 37° Valle Puku para los procedimientos de rigor. Personal de la División Criminalística ya realiza el peritaje del arma de fuego.