¿Expresidente del 12 de Octubre de Itauguá fue amenazado por la banda del exarquero de Olimpia Víctor Centurión?

La víctima de aquella amenaza fue el médico Édgar Rafael Monges Leguizamón, actualmente de 56 años de edad, quien se desempeñaba como presidente del club 12 de Octubre de Itauguá.

Dicho equipo militó en la primera división precisamente hasta esa temporada 2022 y actualmente compite en la tercera categoría de nuestro fútbol.

El descenso de su equipo se dio aquella vez en medio de una fuerte crisis institucional, con denuncias de los propios jugadores sobre el incumplimiento del pago de salarios.

Justamente por eso fue que se pensó que el amedrentamiento estaría relacionado con el manejo del club de fútbol.

La amenaza

El hombre que cometió la amenaza se presentó en la casa del presidente a cara descubierta y le entregó a la esposa del médico un sobre de papel madera que contenía una caja de pastillas, pero que adentro en realidad tenía una bala para pistola calibre 9 milímetros y un pedazo de hoja que tenía escrita a mano la frase “Aparecé o vamos a la clase de Música”.

Claramente, se trataba de un requerimiento por una deuda pendiente, lo que el presidente posteriormente reconoció a la Policía, y también evidenció que los amenazantes sabían perfectamente que una de su hijas estudiaba Música.

Los policías que intervinieron en aquel suceso informaron a la prensa que el propio presidente del club 12 de Octubre dijo que el responsable de la amenaza podría ser un tal Manu, cuyos demás datos no se socializaron.

Ahora, se sabe que ese tal Manu era probablemente el prófugo en el caso Nexus, Dionosio Manuel Cáceres Cabrera, con quien el entonces presidente del 12 de Octubre de Itauguá mantenía algún tipo de negocio, según creen los investigadores.

Escuchas telefónicas

Cuando se produjo aquella amenaza, el 10 de diciembre de 2022, policías del Departamento Antinarcóticos ya estaban en pleno desarrollo de una investigación técnica basada principalmente en escuchas telefónicas, caso que después se llamaría operación Nexus.

La pesquisa estaba orientada contra la antigua estructura de narcotráfico del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (34), alias Omelet, quien huyó de Paraguay en 2021.

La operación Nexus, que empezó en 2022, finalmente se ejecutó el 17 de febrero pasado e incluyó allanamientos en Itacurubí de la Cordillera, Yataity del Norte, San José de los Arroyos, Mariano Roque Alonso y Asunción, así como requisas en las cárceles de Emboscada y Cambyretá.

Actualmente, hay nueve imputados, que son Alexis Vidal González Zárate (43), alias Pelado (preso); Luis Alberto Paiva Gutiérrez (40), alias Mariachi (preso); Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (37), alias Manu (prófugo); Cindy Ruth Peralta Alderete (31), alias Cin (presa); Álvaro Enrique Cáceres Cabrera (28), alias Alvarito (preso); Luis Miguel Molinas Brítez (39), alias Chon (preso); Víctor Hugo Centurión Miranda (39), alias Centu (preso); Julián Franco (57), alias Jaguapi (prófugo), y Diego David Giménez Arámbulo (36), alias Gordo (preso).

La organización supuestamente traía cocaína de Bolivia y Perú para luego revender la droga tanto en el mercado local como internacional.

Un tal Presidente

Las llamadas telefónicas grabadas por la Policía en 2022, 2023 y 2024 revelan cómo operaban los integrantes de esta banda.

En muchos de esos audios, los analistas de la Policía identificaron a un tal Presidente, que era aludido permanentemente en conversaciones entre los supuestos narcotraficantes.

Por ejemplo, el 10 de agosto de 2022, el ahora prófugo Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, alias Manu, le llamó a su hermano menor, el ahora encarcelado Álvaro Enrique Cáceres Cabrera, alias Alvarito.

Manu le pidió prestado dinero a Alvarito porque tenía que venir de Itacurubí de la Cordillera a Itauguá a la casa de Presidente.

“Álvaro pregunta si le va a dar algo. Manuel le dice que no sabe, pero que 3P (alias de un narco hasta ahora no identificado) no quiere hablar por teléfono y así no más le dijo”, dice el comentario de los analistas policiales sobre aquella comunicación interceptada, que está contenido en la imputación del caso Nexus que fue presentada el 17 de febrero pasado por la fiscala de Narcotráfico, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor.

“En base a esta información, personal de esta división realizó vigilancia y seguimiento del objetivo Dionisio Manuel Cáceres Cabrera”, dice la imputación, que después detalla que “el objetivo se trasladó hasta la ciudad de Itagua, hasta el domicilio ubicado en la calle Cabo Fernández, casa número 333, casi Cerro Corá, donde permaneció hasta las 14:07”.

Tras aquella reunión, los policías averiguaron con quién se reunió el supuesto narcotraficante Dionisio Manuel Cáceres y pillaron que la casa “pertenecería al señor Édgar Rafael Monges Leguizamón, quien se desempeñaba como presidente del club 12 de Octubre de Itauguá, por lo que se considera que se refería a esta persona con el alias de Presidente”.

El alias de Presidente, conferido al médico Édgar Monges de Itauguá, aparece en varias otras conversaciones, por lo que la Policía y la Fiscalía creen que el entonces titular del club 12 de Octubre terminó de mala manera su relación con el grupo y por eso lo amenazaron de muerte.