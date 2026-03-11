Alerta MAFE: buscan a dos adolescentes desaparecidos ayer

Mediante la Alerta MAFE, la Fiscalía y la Policía Nacional pide ayuda a la ciudadanía para localizar o recabar datos sobre el paradero de dos adolescentes que desaparecieron ayer en Luque.

El primero es Jorge Arcenio López Colarte, de 14 años de edad, cuya desaparición se registró ayer aproximadamente a las 16:00.

Según los datos publicados, fue visto por última vez en el territorio social San Pedro de la Compañía Ykua Karanda’y de Luque.

Vestía una remera de color gris, shorts de color blanco y rojo, con zapatillas de color negro.

Sus características son: contextura física delgada, estatura de 1,65 m, cutis trigueño, ojos de color marrón.

Buscan a adolescentes desaparecidos en Luque

El otro adolescente desaparecido es Stiven Álvarez González, de 12 años de edad, cuya desaparición se registró ayer, aproximadamente a las 16:00.

Fue visto por última vez en el territorio social San Pedro de la Compañía Ykua karanda’y, de Luque.

Llevaba puesta una remera de color negro con diseño Lacoste, shorts de color azul, zapatillas de color negro.

Sus características son: contextura física delgada, estatura 1,55 m, cutis trigueño, ojos de color marrón, cabello de color castaño.

Ante cualquier dato sobre ambos, o información sobre donde podrían estar, piden comunicarse a los contactos de emergencia de Fono Ayuda 147, sistema de emergencias de la Policía Nacional 911, al 130 o al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas 0986 760 083.