Caso Scanner: defensa pidió cerrar puertas de juicio a la prensa

El juicio oral y público por el caso Scanner prosiguió hoy, con la reproducción de las filmaciones de circuito cerrado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El debate está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Juan Alberto Dávalos e integrado por Inés Galarza y Pablino Escobar.

En este caso afrontan juicio el gerente de seguridad aeroportuaria Luis Alberto Servián Zárate, un ex gerente de seguridad aeroportuaria Ramón Isacio Arrúa Fernández; el supervisor de rayos X Basilio Darío Rodríguez Hetter; así como la operadora de escáner de rayos X y de control de pasajeros y maletas Martha Liliana Coronel De Chávez.

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A los mismos se les atribuyen los hechos de tráfico internacional de drogas, realización por funcionarios y asociación criminal, de acuerdo con la Ley N° 1340/88 de Drogas y sus modificaciones.

También la pasajera que tenía un total de 11 kilos de cocaína en su maleta de mano, Eliana Beatriz Cardozo Ramírez, y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera, sobre quien recaen duras sospechas de haber operado previamente para la remisión de sustancias al exterior en complicidad con funcionarios aeroportuarios.

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Durante la jornada de este miércoles el Ministerio Público, representado por el fiscal antidrogas Andrés Arriola, continúo con la presentación de pruebas. Entre ellas, las filmaciones de seguridad de la principal terminal aérea de Paraguay, en las cuales se observa los movimientos hechos por los acusados, además de ser señalados, identificados y detallados.

El juicio tendrá prosecución este jueves a partir de las 8:30, con la producción de pruebas documentales para luego pasar a la declaración de testigos de las defensas.

Defensor de Servián pidió que la prensa no esté en el juicio

En el desarrollo del juicio del martes último el abogado Jorge Barreto, quien defiende a Luis Servián Zárate, había solicitado que los trabajadores de prensa no accedan al debate. Justificó que la exposición en los medios de prensa pone en riesgo la vida de su cliente.

Barreto argumentó su pedido señalando que su cliente declaró y brindó datos relevantes para la investigación del caso.

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A su turno la Fiscalía solicitó el rechazo de lo que solicitó la defensa de Servián Zárate. La representación del Ministerio Público señaló en ese momento que el acusado no aportó información nueva ni relevante, ya que todo lo que había referido estaba en el expediente del caso denominado “Oasis” en el que eran investigados Luis Servián y Carlos Duarte, que luego absorvió Scanner.

Llamativamente el pedido provino de la defensa de uno de los acusados que, en audios obtenidos mediante la interceptación de llamadas con autorización judicial, alude al senador liberal Líder Amarilla y también a agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ,destinados a controles en el aeropuerto.

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De hecho que esos mismos audios en los que se identificó a Luis Servián y a Carlos Duarte están contenidos en dos CD, los cuales fueron ofrecidos como pruebas en juicio y cuya desaparición se denunció el lunes último. Sin embargo, luego de averiguaciones por trabajadores de prensa sobre el paradero de esos elementos, reaparecieron llamativamente ayer.

Tras el hallazgo de los archivos el fiscal Arriola solicitó al Tribunal de Sentencia diferir la reproducción de los audios, obtenidos de las comunicaciones, para la próxima semana.

Funcionarios aeroportuarios permitieron tránsito de droga, según MP

De acuerdo con datos que constan en la acusación fiscal del caso Scanner, una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas tuvo complicidad de los funcionarios públicos, quienes, en uso de sus atribuciones en las áreas de seguridad del aeropuerto permitieron el paso de cargas de cocaína.

En ese sentido, se observó a través de imágenes de circuito cerrado que Ramón Arrúa acompañó a Eliana Cardozo desde el acceso a embarque hasta el área de escáner por Rayos X (acceso para diplomáticos), donde inspeccionó su equipaje. Ahí, se presume que habría tenido participación activa en las coordinaciones y maniobras realizadas fuera de los protocolos de seguridad, permitiendo que estos se desarrollen de manera efectiva por medio de acciones u omisiones.

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Por su parte, la funcionaria Marta Coronel fue quien llevó a cabo la inspección corporal de la pasajera Eliana Cardozo, así como de las pertenencias de esta mujer, por medio de las imágenes de Rayos X , al momento de operar el escáner, visualizó imágenes llamativas, pero efectuó maniobras elusivas para ocultar dicho evento. Todo esto fue corroborado a través de filmaciones de circuito cerrado. En ese momento, Coronel estaba acompañada de Arrúa, Rodríguez y Angelina Bogarín Benítez, esta última operadora de Rayos X.

El gerente de Seguridad de la Dinac en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, Ramón Arrúa, carga en el scanner la maleta contaminada de la mujer.

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Funcionaria notó la carga y omitió protocolo

Cuando Eliana Cardozo estaba camino a la zona de Migraciones, la funcionaria Angelina Bogarín se percató de la imagen llamativa en el escáner de Rayos X de la maleta que había pasado minutos antes, y le avisó a Basilio Rodríguez que mire el monitor.

Poco después, la funcionaria tomó unas bandejas rojas -en las que se colocan pertenencias pequeñas para su inspección- y las pasó por la máquina a modo de manipular la imagen, y que así aparezca como última verificación las bandejas.Luego de ese episodio, la pasajera Eliana Cardozo fue hasta un puesto de la Senad, donde el agente Francisco Medina, procedió a la inspección de su equipaje detectando los paquetes rectangulares que derivaron en su detención, tras constatarse que eran panes de cocaína.

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Pesquisa vinculó a senador Líder Amarilla con acusado

El nombre del senador liberal Líder Amarilla saltó en la acusación del caso Scanner, presentada por el fiscal Osmar Segovia, contra los funcionarios de la Dinac, Ramón Arrúa; Basilio Rodríguez; Martha Coronel; y Luis Servián.

La acusación además de detallar que los funcionarios habrían actuado en connivencia y complicidad con una organización criminal internacional, para permitir el tránsito de sustancias en maletas, con la permeabilidad de los protocolos de control, también revela estrechos vínculos entre el senador liberal Líder Santiago Amarilla Ríos.

La vinculación se constató a través de una investigación previa denominada “Oasis”, con escuchas de comunicaciones telefónicas autorizadas judicialmente. Mediante estas, se estableció la conexión entre Luis Servián y el abogado Carlos Adrián Duarte Vera, y de ellos con el senador Líder Amarilla, a quien visitaron en el Senado, además tanto Amarilla como Duarte habían visitado a Servián en Emboscada.

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Los datos de la Fiscalía señalan que Luis Servián habría operado a través del senador Líder Amarilla para tener un puesto en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.

Luego de que Servián obtuviera el cargo para cumplir funciones en la gerencia de Seguridad del aeropuerto, procedió a operar para que los funcionarios y agentes de la Senad permanezcan en sus respectivos cargos y no sean removidos.

En todo ese tiempo, las conversaciones primeramente se dieron entre Luis Servián y Carlos Duarte, y de estos también con un agente de la Senad, Jorge González, que estaba asignado a la cobertura de seguridad del aeropuerto situado en la ciudad de Luque.