Capiatá: detenido tras robar vajillas a su vecina

El hurto domiciliario ocurrió en la madrugada del jueves en el barrio Kennedy, cuando una mujer de 50 años se percató de que un hombre salía de su vivienda con varios objetos.

Según el reporte policial, la víctima —identificada como Margarita Lezcano— observó al sospechoso retirarse con un juego de vajillas, cubiertos y otros utensilios de cocina, lo que motivó la denuncia inmediata.

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Captura a pocas cuadras

Tras recibir la denuncia, agentes de la Comisaría 62ª de Kennedy iniciaron un operativo de búsqueda. El sospechoso fue localizado a unas cuatro cuadras del lugar del hecho, gracias a información proporcionada por vecinos.

El detenido fue identificado como Matías Iván Garay Taboada, de 19 años, alias “Chulo’i”, quien fue trasladado hasta la sede policial para su verificación.

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Vecino y reincidente

De acuerdo con el comisario Felipe González, el aprehendido es vecino de la zona y ya era conocido por ingresar a viviendas del barrio.

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La propia víctima manifestó que fue perjudicada en reiteradas ocasiones por el mismo individuo, mientras que otros pobladores también habrían sufrido hechos similares.

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Antecedentes y presunta adicción

El joven cuenta con antecedentes por hurto agravado en los años 2022, 2023 y 2025, según el informe policial. Además, vecinos lo señalan como una persona con problemas de adicción, lo que —presuntamente— lo llevaría a cometer los robos para reducir los objetos sustraídos.

A disposición de la Fiscalía

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal de turno, Carolina Martínez, quien dispuso que el detenido permanezca en la celda de seguridad y comparezca ante su unidad en la mañana de este viernes.

El caso quedó caratulado como supuesto hecho punible de hurto agravado.