Allanamiento en Limpio: cinco detenidos por robo agravado y hallan cocaína en vivienda

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 14:00 en una vivienda ubicada sobre la calle 8 de Diciembre, en la compañía Cuarta Fase Salado, con acompañamiento de agentes de la Comisaría 9ª Central y una comitiva del Ministerio Público.

Según explicó el comisario José Acosta, el procedimiento tenía como objetivo principal ubicar a una persona buscada por un caso de robo agravado, así como incautar el arma presuntamente utilizada en el hecho.

Durante la intervención, los intervinientes lograron ubicar tanto al sospechoso como el arma de fuego tipo revólver calibre 22.

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Hallazgo de droga durante el allanamiento

En medio del procedimiento, dos personas intentaron huir hacia el fondo de la vivienda y arrojaron una bolsita de polietileno sobre el techo. Al verificar el contenido, los agentes encontraron 95 dosis de supuesta cocaína.

El análisis primario de campo confirmó que se trataba de la droga, con un peso total de 27 gramos, por lo que se dio intervención a personal especializado en antinarcóticos.

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Vivienda funcionaría como punto de venta

De acuerdo con datos recabados en el lugar, la casa allanada sería utilizada como un presunto “aguantadero” y punto de distribución de estupefacientes.

Vecinos de la zona manifestaron a los intervinientes que en la vivienda había un constante movimiento de personas, principalmente en horario nocturno. Un dato que llamó la atención de las autoridades es que el inmueble se encuentra ubicado frente a una institución educativa.

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Detenidos y antecedentes

En total, cinco personas fueron detenidas durante el procedimiento. Dos de ellas cuentan con antecedentes: una mujer de 58 años por hurto y otra por tenencia y comercialización de estupefacientes.

Los aprehendidos guardaron silencio ante las autoridades y quedaron a disposición del Ministerio Público junto con las evidencias incautadas.

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Evidencias incautadas

Entre los elementos incautados figuran:

Un arma de fuego tipo revólver calibre 22

95 dosis de cocaína (27 gramos en total)

Las autoridades destacaron que con este procedimiento se logró sacar de circulación tanto el arma vinculada al hecho investigado como sustancias ilícitas destinadas presuntamente a la comercialización.