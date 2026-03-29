Cae camión paraguayo con carga de ketamina por US$ 1,5 millones en Buenos Aires

Este sábado, agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron un camión con chapa paraguaya que transportaba ketamina líquida. El cargamento, valuado en aproximadamente 1,5 millones de dólares, estaba oculto en la estructura del vehículo.

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El procedimiento tuvo lugar sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 555, en el barrio de Caballito, Buenos Aires. Personal de la División Investigaciones Antidrogas del vecino país detectó el camión estacionado en doble fila y, al notar la actitud evasiva y nerviosa del conductor, procedió a una requisa exhaustiva que reveló el millonario cargamento.

El truco del “doble tanque”

Los efectivos revisaron los depósitos de combustible. El camión contaba con dos tanques; uno estaba cargado con combustible, mientras que el otro estaba desconectado de la bomba de combustible y contenía un líquido llamativo.

Tras dar aviso a la Fiscalía y convocar a la Policía Científica, los análisis químicos confirmaron que el tanque almacenaba unos 400 litros de ketamina.

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Según explicó a los medios locales el comisario José Vera, a cargo del operativo, esta sustancia es un anestésico que en el mercado ilegal se solidifica para su consumo, siendo muy demandado en fiestas electrónicas.

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Camión provino de Paraguay

Según la investigación preliminar, el vehículo ingresó a territorio argentino el pasado miércoles a través de Clorinda, la ciudad fronteriza con Paraguay en la provincia de Formosa.

Desde allí, recorrió más de 1.200 kilómetros hasta llegar a Buenos Aires, donde finalmente fue interceptado.

“Es un hecho histórico por la cantidad y el valor de lo decomisado”, subrayó el comisario Vera ante los medios locales.

El chofer, un hombre de nacionalidad paraguaya y 30 años de edad, quedó detenido de inmediato y a disposición de la Justicia argentina. Hasta el momento, su identidad no fue revelada oficialmente.

El camión y los 400 litros de droga fueron secuestrados para su resguardo y peritaje final.