Queda detenido por presunto maltrato a su expareja en plena comisaría, mientras era denunciado por violencia

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 45 años tras protagonizar un episodio de violencia contra su expareja en la dependencia policial donde la mujer acudió para denunciar que este habría agredido a sus hijos menores.

Según el informe de la Comisaría 4ª San Miguel de la ciudad de Villarrica, el procedimiento se originó a partir de la denuncia presentada por una mujer de 43 años ante el Departamento de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar.

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La denunciante manifestó que su expareja habría agredido físicamente a uno de sus hijos, de 9 años, y retenido por la fuerza al otro, de 5 años. Mientras la mujer se encontraba realizando la denuncia en sede policial, el presunto agresor se presentó en el lugar acompañado de uno de los niños.

En ese momento, el hombre comenzó a agredir verbalmente a la denunciante dentro de la dependencia, lo que motivó la inmediata intervención de los agentes policiales. Ante esta situación, los uniformados procedieron a su aprehensión en el sitio, evitando que el episodio pasara a mayores.

De acuerdo con los antecedentes, el aprehendido ya contaba con registros por hechos de maltrato de niños y adolescentes en los años 2014 y 2018. Además, otro antecedente por hurto en grado de tentativa, también del 2018.

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Tras su detención, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Regional de Villarrica para su inspección médica de rigor. Posteriormente, fue derivado a la Comisaría 5ª del barrio Ybaroty, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

El caso fue comunicado a la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar N° 1, a cargo de la fiscal Rosa Arzamendia, que ahora se encargará de las investigaciones correspondientes.