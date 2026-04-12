Extraerán datos de celulares de quienes habrían vendido a una joven por G. 200.000

El juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, hizo a lugar al pedido de la fiscala Vivian Coronel, y vía Auto Intelocutorio (AI) N° 106 autorizó la extracción de datos de tres celulares incautados en la causa contra Sara Pedrozo Barreto, y otros dos imputados por presunta comisión de trata de una joven de 23 años.

Uno de los aparatos, de la marca y modelo Redmi A3 tenía un chip con línea telefónica registrada a nombre de Sara Pedrozo Barreto; en tanto que otro celular está registrado a nombre de Reinaldo Fromhers Mongelós, un taxista imputado en la causa, y el tercer aparato que está a nombre de Manuel de Jesús Ramírez (33), también procesado en este caso.

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En el marco de la investigación sobre la desaparición de la joven de 23 años, Ruth Noemí Ortíz Barreto, que habría sido víctima de trata de personas al supuestamente ser vendida a Manuel Ramírez, por la suma de G. 200.000 con fines de explotación sexual, por parte de Pedrozo Barreto, es que se llevan a cabo estas diligencias.

Como puntos de pericia, el juez Legal determinó en relación al teléfono y número de Sara Pedrozo Barreto “determinar si existe cualquier tipo de conversación a través de mensajerías, redes sociales y cualquier sistema de mensajería con el número de Reinaldo Fromhers y el número de Manuel De Jesús Ramírez. Además, de si hay chats con los números pertenecientes a la madre de la joven y denunciante del caso y con la víctima entre el 1 de enero y 21 de marzo de 2026.

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Igualmente, el magistrado autorizó la pericia a fin de determinar si en los celulares del taxista Reinaldo Fromher y Manuel Ramírez, existen mensajes, audios, fotografías y cualquier información relacionada a Ruth Ortiz, a través de cualquier red social y sistema de mensajería; así como intercambio de mensajes entre ellos.

Para esta diligencia fue designado por el Ministerio Público el perito Néstor David Enríquez, de la Dirección General de Investigación Dpto. Alto Paraná de la Policía Nacional. El mismo debe presentarse el 17 de abril ante el Juzgado para prestar juramento y asumir la tarea.

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Joven fue encontrada, pero prosigue investigación

De acuerdo con datos policiales, la joven que habría sido vendida por la suma de G. 200.000 fue encontrada finalmente el pasado 22 de marzo por agentes policiales de la Subcomisaría N° 17 de Jhuga Po’i. La misma fue ubicada sobre la ruta que une la localidad de Paso Barreto con el distrito de Loreto, en Concepción.

La desaparición de Ruth Ortiz fue reportada por su madre en el mes de enero último, del barrio Industrial de Curuguaty.

Supuestamente la joen habría sido llevada bajo engaños hasta el distrito de la Paloma por su prima Sara Pedrozo Barreto. En este contexto habría colaborado el taxista Reinaldo Fromher para trasladar a la joven hasta el domicilio de Manuel Ramírez, quien habría pagado la suma de G. 200.000 a Pedrozo por los “servicios” de la joven.

En el marco de la investigación fueron detenidos Sara Pedrozo Barreto, el taxista Reinaldo Fromhers y Manuel Ramírez. El último alegó que la muchacha solo estuvo un día en su vivienda y que la puso al cuidado de sus hijas pues aparentemente tenía algún tipo de discapacidad. Los tres sospechosos actualmente cumplen con prisión preventiva.