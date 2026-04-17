Imputan y piden prisión para hombre que amenazó con “allanamiento armado” en el Cristo Rey

Efectivos de la Policía Nacional capturaron ayer a Luis Aníbal Ferreiro al ser el sospechoso de amenazas hacia el colegio Cristo Rey de la capital, Asunción.

Ahora, el Ministerio Público dio a conocer que la fiscala Cleider Marlene Velázquez imputó al hombre por los hechos punibles contra la seguridad y la convivencia de las personas, y amenaza de hecho punible.

También se solicitó su prisión preventiva y según la denuncia presentada en fecha 16 de abril de 2026 por representantes de la institución educativa, hubo conocimiento de que la institución recibió mensajes de carácter extorsivo y amenazante vía WhatsApp.

Asimismo, los textos atribuidos al imputado hacen referencia a una intimación a las autoridades del colegio a hacer entrega de las llaves de una propiedad ubicada sobre la calle Azara, como también la transferencia de fondos bajo inventario y de cuentas bancarias a favor suyo.

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“Allanamiento armado”

Al respecto, la Fiscalía detalla que la amenaza explícita y grave en sí señalaba que presuntamente el hombre “realizaría un allanamiento armado donde pueden salir personas heridas o incluso muertas”.

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Tras el conocimiento público del caso se realizó un allanamiento en la zona céntrica de Asunción y el sospechoso fue detenido, al igual que también se incautaron de varias tarjetas SIM.

Según unos datos provistos, el trasfondo del incidente no sería un ataque aleatorio, sino el resultado de un conflicto personal y legal que el ahora detenido supuestamente mantiene con los propietarios del colegio.

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