Erico Galeano juega todas sus fichas ante tres camaristas

Los tres camaristas deberán determinar si la defensa del senador colorado integrada por los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada tiene la razón o si se confirma el fallo de primera instancia, impulsado por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak.

Si ocurre el primer caso se anulará la sentencia y se absolverá a Erico Galeano o se procederá ordenar a un nuevo juicio oral. Si se ratifica el fallo de primera instancia, la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra, pero ya condicionada por fallos ratificatorios de dos instancias.

El Tribunal de Sentencia presidido por Pablino Barretoe integrado porInés GalarzayJuan Dávalos condenó a 13 de años de cárcel al senador colorado de la minibancada 11 de setiembre por los hechos punibles delavado de activosyasociación criminal, como derivación de sus vínculos con el narcotráfico, surgidos a partir de la causa A Ultranza Py.

Empero Erico Galeano está con libertad ambulatoria y solo si el fallo queda firme, irá a la cárcel.

Fiscalía sostiene que los hechos quedaron probados

El Ministerio Público sostiene que quedó probado que Erico Galeano en fecha 14 de octubre de 2020 obtuvo beneficios económicos por US$ 1.000.000, a través de Hugo Manuel González Ramos (supuesto testaferro de Insfrán), por la venta de su inmueble ubicado en Aqua Village de la ciudad de Altos.

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El tribunal determinó que el legislador ahora condenado recibió dicha suma de dinero en conocimiento de que la plata fuegeneradas por el narcotráfico y que ese monto había sido obtenido por el esquema A Ultranza, en el que aparecen como cabecillas Miguel Insfrán Galeano, alias tío Rico (preso en Minga Guazú) y el uruguayo Sebastián Marset (recluido en Estados Unidos), que posibilitó la remisión de toneladas de cargamentos de clorhidrato de cocaína a países de Europa y África, así como otros destinos, y que fueron detectados entre los años 2020 y 2021.

“En dicha transacción (compra/venta de inmueble), mediante la producción de pruebas, quedó suficientemente demostrado la calidad de testaferro de Hugo González, del señor Miguel Insfrán, y que este actuó en representación de este último”, resaltan los fiscales en el escrito dirigido a la Cámara..

Al respecto, los fiscales recuerdan que entre los elementos incautados de la propiedad están una factura de ANDE a nombre de Erico Galeano, un sello profesional de Miguel Insfrán y una camioneta de la marca Isuzu Dmax, a nombre de la persona jurídica denominada Nuevo Horizonte, empresa que se encuentra inscrita a favor del Yolanda Insfrán Galeano (hermana de Tío Rico).

Conocía a cabecillas del esquema A Ultranza

El Ministerio Público destaca que en el juicio quedó probado que Erico Galeano estaba en pleno conocimiento de las actividades llevadas a cabo por parte de los presuntos integrantes del esquema A Ultranza, ya que mientras que el legislador con permiso era un activo dirigente del Club Deportivo Capiatá, entre el 2008 hasta agosto del 2022, Marset fue jugador de la institución, donde portó la casaca número “10”, e incluso llevó la capitanía, jugando 4 partidos en la división Intermedia del Campeonato de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en abril de 2021.

Al respecto, los fiscales agregan que Marset llegó a auspiciar al Deportivo Capiatá con la empresa de su propiedad “Total Cards”, situación conocida ampliamente por la directiva del club, ya que fue confirmada en juicio por el vicepresidente Óscar Barreto.

Dicha firma es investigada en el caso A Ultranza Py, por presunto vinculo con Gianina García Troche, pareja de Marset; y otro integrante de la organización criminal acusado en la mencionada causa, identificado como Alexis Vidal González Zárate, de acuerdo con lo señalado por los agentes fiscales encargados del caso.

Resaltan que dicha vinculación no se da sólo a través del paso de Sebastián Marset como futbolista del Club Capiatá, sino también con el apoyo logístico que brindó Erico Galeano a la organización criminal, entre los meses de noviembre y diciembre del año 2020, con el préstamo de la aeronave con matrícula paraguaya ZP- BHQ, que en ese entonces se encontraba registrada a favor de la firma Alpina S.A, de la cual Erico Galeano es propietario, a los presuntos líderes del esquema A Ultranza.

La respuesta de la defensa

Según el abogado Ricardo Estigarribia, defensor de Erico Galeano, la sentencia tiene “vicios”.

“Tiene algunos defectos que conminan la sentencia misma de una nulidad absoluta. Ninguna persona le comenta a cualquier extraño y menos si no hablan, no se conocen, a qué se dedica, por lo menos en el mundo ilícito”, refirió.

Con respecto a esto, el abogado cuestionó que en uno de los vuelos en el mismo tiempo y hora estaba el propio Sebastián Marset en dos aviones distintos, algo físicamente imposible.

“Las instituciones oficiales se contradicen y de hecho nosotros nunca negamos los vuelos. Lo que decimos es que esos vuelos, no demostró el Ministerio Público que fueron esenciales para sostener la estructura criminal. Vale decir, el soporte debe ser preciso, continuado, tiene que servir para continuar con el propósito de la organización y mal se podría decir que por esos tres vuelos la organización alcanzó su fin o su objetivo”, criticó.

Incluso consideró “irrisorio” que se tomen en cuenta tres vuelos de los más de 1.000 que hay, además de no considerar los otros 17 aviones que se utilizaron y los más de 70 vuelos en esos 17 aviones fuera de la flota, lo que para el abogado hace que sea imposible asegurar que Erico Galeano prestara, alquilara o dé su avión de favor o lo que sea para sostener la asociación criminal.

Insistió además en que los pilotos mismos testificaron que los dueños de los aviones no saben quiénes vuelan en sus aeronaves, ya que para adquirir el servicio simplemente basta entrar en una página de internet y buscar vuelos en Paraguay o irse físicamente al aeropuerto y solicitarlos.

Recurrir a la Corte Suprema

El abogado Ricardo Estigarribia adelantó que si la Cámara de Apelaciones no les da la razón, acudirán ante la Corte Suprema de Justicia.

“Después nos queda todavía la vía del recurso extraordinario de casación, que eventualmente haríamos uso de ese recurso en caso de que se vea confirmada la sentencia”, concluyó.

En este caso pasaría a intervenir la sala penal de la Corte, actualmente presidida por Luis Benítez Riera, e integrada por Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes.

Pero ante una situación tan importante como esta, no se descarta que el caso quede a cargo de los nueve miembros del alto tribunal, si es que así lo consideran los ministros de la Corte.