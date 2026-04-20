Caída de avioneta en Minga Guazú: así se produjo el siniestro aéreo, según la Dinac

El pasado sábado, una avioneta que transportaba caudales para la empresa Prosegur se estrelló en un asentamiento de la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, cerca del aeropuerto internacional Guaraní, luego de haber registrado un desperfecto en el aire.

El piloto de la aeronave, un exmilitar identificado como Fernando Noldin, falleció a consecuencia del siniestro, mientras que la copiloto Yerutí Núñez y dos empleados de Prosegur que viajaban como pasajeros -Hirón Bogado y Fredy Recalde– sufrieron lesiones importantes y permanecen hospitalizados, aunque en condiciones estables.

En comunicación con ABC Cardinal, Gustavo Sandoval, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), dio detalles sobre el incidente.

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Según el relato que hizo Sandoval, la aeronave siniestrada es una avioneta bimotor Cessna 402 Bravo, a la cual calificó como “de mucha fiabilidad” y muy frecuentemente usada en la región para el transporte de pasajeros o cargas menores.

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Piloto reportó problema de motor

La aeronave despegó el sábado a las 13:30 del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, y, luego de aterrizar en el aeropuerto Guaraní y realizar pruebas técnicas, volvió a despegar minutos después de las 15:00.

Luego de unos 15 minutos en el aire, el piloto de la avioneta informó a la torre de control del aeropuerto Guaraní que la aeronave tenía problemas con su motor izquierdo e intentó regresar a la terminal aérea. Sin embargo, el piloto “nunca se declaró en alerta o magnificó la situación”, dijo Sandoval.

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La aeronave cayó aproximadamente a un kilómetro de distancia del aeropuerto, unos 10 minutos luego de reportar el problema de su motor, en un asentamiento denominado San Isidro del distrito de Minga Guazú. La avioneta golpeó un árbol y se estrelló en un depósito ubicado a unos 15 metros de una vivienda. Ninguna persona en tierra resultó herida.

Sandoval explicó que la avioneta tenía certificado de aeronavegabilidad vigente y tanto el piloto como la copiloto tenían sus licencias en regla.