Disturbios en el Superclásico: Hospital de Trauma reporta cinco heridos por armas de fuego

Mientras otros hospitales de referencia que atendieron a heridos tras los disturbios solo hablan de lesionados por balines de goma, en el Hospital de Trauma indican que recibieron a cinco personas heridas con “arma de fuego” y varias permanecen internadas.

Este es el reporte de la situación de cada uno de los heridos con arma de fuego:

Mujer de 19 años: internada en observación, con traumatismo de párpado izquierdo.

Un hombre de 32 años: con traumatismo ocular, ya de alta.

Un hombre de 19 años: herida en el muslo izquierdo, internado en observación.

Un adolescente de 17 años: fractura expuesta tibia derecha, internado en observación.

Un hombre de 26 años: herida en el muslo derecho, internado en observación.

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Tres de esos heridos recibieron los impactos fuera del estadio, pero dos adentro. El director del hospital, doctor Juan Fernández, confirmó a ABC Color que no se trata de lesionados por balines de goma. “Todos son por arma de fuego”, insistió ante la consulta.

De la misma manera, cinco personas fueron atendidas por agresiones con “arma contundente” en varias partes del cuerpo y la mayoría en la zona de la cabeza.

Por otra parte, fueron atendidas seis personas por inhalación de gases lacrimógenos.

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En total, el Hospital de Trauma recibió a 16 heridos, dentro y fuera de la cancha.

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Suman más de setenta heridos

En total, 72 personas fueron atendidas en tres hospitales de Asunción tras la batalla campal registrada en el Defensores del Chaco.

En el Rigoberto Caballero reportan que dos policías siguen internados y uno tendrá que someterse a una cirugía, pero sus vidas no corren peligro.

En el Hospital de Barrio Obrero, 45 hinchas recibieron atención y la mayoría ya fue dada de alta.