“Fue excepcional”, alega el ministro Riera sobre violencia en el Clásico

Más de 70 heridos se reportaron tras el clásico del fútbol paraguayo el fin de semana y la Policía anunció “fuertes medidas” para evitar que se repitan, en medio de las múltiples críticas al dispositivo de seguridad.

El ministro Riera sostuvo que en los últimos 14 meses no se registraron incidentes en torno a los eventos deportivos y eso fue destacado por varias delegaciones internacionales que llegaron al territorio nacional.

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Para el titular del Ministerio del Interior, lo que sucedió fue un incidente aislado. “El sistema se utilizó en los últimos 200 o 300 partidos. Hace un año y medio o más que no tenemos problemas”, aseguró.

En ese contexto, calificó lo ocurrido como “un hecho excepcional, rarísimo”, al tiempo de insistir en que la causa principal de la violencia no es el operativo en sí, sino la acción de grupos delictivos. “La causa de la violencia son los violentos. Son delincuentes que usan la gradería como plataforma”, enfatizó.

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Admite fallas en la prevención

Riera reconoció que existieron fallas en el operativo, especialmente en la prevención. “Las medidas preventivas no funcionaron”, admitió, aunque defendió el accionar policial y pidió no responsabilizar únicamente a esa institución.

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Admitió que uno de esos “errores” fue la llegada tardía de los hinchas, lo que no habría permitido el control exhaustivo. También reconoció que la Policía no revisa el estadio antes de un partido, sino que es un trabajo de empleados de la APF

Señaló además que el sistema de seguridad requiere del funcionamiento coordinado de todo el aparato judicial. “Una Policía que aprehenda, un fiscal que acuse y un juez que condene. Ese es el circuito completo”, sostuvo en ABC Cardinal.

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Entre las medidas anunciadas, Riera destacó:

Implementar controles más estrictos en la venta de entradas, con verificación de antecedentes

Incorporar tecnología como reconocimiento facial y control biométrico

Evitar el ingreso de personas con antecedentes a los estadios

Aplicar la ley “a rajatabla”, especialmente en el cumplimiento de horarios de ingreso de las barras bravas

Reforzar el trabajo conjunto con la Fiscalía para identificar y sancionar a los responsables

Identificación de los involucrados y prohibición de por vida de ingresar a eventos deportivos

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Identificación y sanciones

El ministro aseguró que ya se inició un trabajo de identificación de los involucrados a través de filmaciones y colaboración ciudadana. “Hay un equipo técnico que va a identificar a todos y cada uno”, afirmó.

Añadió que los responsables no solo enfrentarán sanciones penales, sino también la prohibición de ingreso a los estadios de por vida. “Nunca más tienen que pisar una cancha”, sostuvo.

También señaló que la investigación apuntará a determinar posibles financistas detrás de los hechos, incluyendo actores que podrían estar vinculados a las barras organizadas.

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“No acusar solo a la Policía”, pide Riera

Riera defendió el rol de la Policía Nacional y cuestionó las críticas generalizadas. “Podemos haber tenido algún error, pero no acusemos solo a la Policía y nos olvidemos de los violentos”, expresó.

En esa línea, reiteró que el desafío principal es fortalecer todo el sistema de seguridad y justicia para evitar que hechos similares se repitan.

Finalmente, insistió en que el camino es aplicar estrictamente la ley y mejorar los mecanismos de control. “Nadie por encima de la ley. Esa es la solución”, concluyó.