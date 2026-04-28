Matan a un hombre y hieren a su hijo tras discusión por robo de mandioca

El hecho ocurrió en la Colonia San Luis, en el distrito de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, a las 09:40 aproximadamente de este martes. Según el reporte, la víctima fatal, Jacinto Barreto Acosta (48), recibió la alerta de vecinos sobre la presencia de un extraño en su propiedad que arrancaba plantas de mandioca.

Jacinto acudió al lugar acompañado de su hijo de 17 años, donde encontraron infraganti a Onofre Marecos González (37).

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Tras una fuerte discusión verbal por el hurto de la producción, padre e hijo decidieron retirarse del sitio para regresar a su domicilio en el barrio 8 de Diciembre.

Emboscada y ataque mortal

Mientras Jacinto y su hijo se desplazaban en una motocicleta, volvieron a encontrarse con Onofre en el camino. Esta vez, el supuesto autor portaba un rifle y disparó contra ambos.

Jacinto Barreto recibió impactos que le causaron la muerte de forma instantánea en el lugar del ataque. Mientras que el adolescente sufrió dos heridas de bala; una con entrada y salida en el tórax, lado derecho, y otra en la muñeca derecha.

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Fue trasladado de urgencia al Hospital de Curuguaty, donde permanece en estado de observación y bajo cuidado médico.

Operativo de búsqueda en el monte

Tras efectuar los disparos, Onofre Marecos González huyó del sitio a bordo de su motocicleta. Poco después, los investigadores hallaron el biciclo abandonado en una zona boscosa, donde el hombre se habría internado para evitar su captura.

El comisario principal César Adriano Diarte Franco, jefe de Investigaciones de la zona, encabeza los operativos de rastrillaje junto con personal de varias comisarías aledañas para dar con el paradero del prófugo.

Por orden fiscal, el cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue del hospital local para la inspección correspondiente.