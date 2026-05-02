Travestido cayó tras supuestamente robar una billetera e ir de compras

En el barrio Santo Tomás de San Lorenzo, un hombre de 50 años fue víctima de un robo de su billetera. Sin embargo, la reacción de los agentes de la Comisaría 54° Lote Guazú permitió localizar al sospechoso horas después del hecho.

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El incidente ocurrió a las 08:10 sobre las calles Karanday y Estados Unidos. Según el relato de la víctima, se encontraba caminando por la zona cuando se le acercó una persona de sexo masculino vestida de mujer, identificada posteriormente como Darío David Fariña (33), a quien en el barrio conocen como “Keila”.

Un pedido de “diez mil” que terminó en robo

De acuerdo a los datos brindados por los intervinientes, el sospechoso se acercó a Ramos Portillo para pedirle una pequeña colaboración de 10.000 guaraníes. En el momento en que el hombre sacó su billetera de color marrón para cumplir con el pedido, “Keila” le robó la billetera completa, que contenía G. 2.000.000, y salió corriendo a toda velocidad.

Tras la denuncia, la Policía realizó un rastrillaje por los alrededores del barrio San Rafael. Finalmente, lograron ubicar a Fariña, quien ya cuenta con dos antecedentes por robo.

“Keila” fue de compras

Al momento de la aprehensión, la Policía solo pudo recuperar G. 1.505.000. Al ser consultado sobre el faltante (casi 500.000 guaraníes), los investigadores notaron que el detenido llevaba consigo varios artículos nuevos que habrían sido comprados después del robo.

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Entre las evidencias incautadas se encontraron un par de calzados deportivos de la marca Nike, medias nuevas, un short de jeans, blusas y varios productos de belleza, como tintes y polvos para el rostro.

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El detenido fue trasladado a la base de la Comisaría 54°, donde quedó a disposición del Ministerio Público. El caso fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad N° 4 de San Lorenzo, César Giménez, quien ordenó que Darío David Fariña permanezca bajo custodia policial mientras se procesan todas las pruebas y se formaliza la imputación por robo.