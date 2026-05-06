Dos detenidos con billetes falsos en Capiatá: uno es menor con antecedente por homicidio

Agentes de la Comisaría 8ª de Capiatá detuvieron a dos personas que circulaban con billetes falsos, tras intervenir un vehículo sospechoso en una zona oscura cercana al cementerio de la ciudad. Uno de los aprehendidos es un adolescente con antecedente por homicidio doloso.

El comisario Arturo Enciso informó que el procedimiento se realizó cerca de las 21:00 del martes, cuando patrulleros visualizaron dos vehículos en actitud sospechosa sobre la ruta PY02, a la altura del km 21.

Al notar la presencia policial, uno de los rodados se dio a la fuga, mientras que el otro fue interceptado para su verificación.

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Hallan dólares falsos en un neceser

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron un neceser que contenía 60 billetes de 50 dólares, totalizando USD 3.000.

Según el jefe policial, los billetes fueron identificados como falsos debido a sus características físicas. “Prácticamente es papel común”, señaló, tras una revisión preliminar.

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Los ocupantes no supieron justificar la procedencia del dinero y optaron por guardar silencio.

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Detenidos y antecedentes

Los aprehendidos fueron identificados como Rodrigo Damián Benítez Segovia, de 22 años, sin antecedentes, y un adolescente de 16 años, quien cuenta con antecedente por homicidio doloso registrado en abril de este año.

Ambos residen en la ciudad de Luque, según el informe policial.

Vehículo también fue incautado

El automóvil en el que se desplazaban, un Toyota Vitz blanco, también fue incautado por disposición fiscal. El rodado figura a nombre de una tercera persona, de acuerdo al registro automotor.

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Intervención fiscal

El caso fue comunicado al fiscal Benjamín Maricevich, de la Unidad Penal N° 3 de Capiatá, quien dispuso la detención de los sospechosos, así como la incautación del dinero falso y del vehículo.

Todo lo actuado será remitido al Ministerio Público para la continuación de las investigaciones.