Por miedo a Tucanos, narcos ahora usan helicópteros para mover cocaína en el Chaco, dicen

Luego de la verificación de las partes que quedaron en el sitio de la caída (Alto Paraguay), más el relato de los testigos y del mismo capataz de estancia Ever Luis Ojeda Vera (38), quien fue detenido en la marco de las pesquisas, se pudo determinar que la nave era un Robinson Raven.

La misma que tiene dos asientos en la parte delantera, para piloto y copiloto, mientras que atrás lleva otra plaza que puede ser ocupada hasta por dos pasajeros.

El accidente aéreo fue advertido el 27 de abril pasado en un memorándum de alerta del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (Decapi), pero la areonave fue encontrada recién el 30 de abril.

Cambios en la ruta del narcotráfico

Según los investigadores, en las últimas semanas los narcos que anteriormente operaban a bordo de avionetas monomotores y hasta bimotores para mover grandes cargamentos de cocaína desde la frontera con Bolivia hacia la zona de Pedro Juan Caballero y desde este punto hacia territorio brasileño.

Ahora, cambiaron por el uso de helicóptero.

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Este cambio se debe a que la Fuerza Aérea mantiene dos aviones Tucanos en la base del Tercer Cuerpo del Ejército de Mariscal Estigarribia, donde hay una pista de aterrizaje de gran envergadura.

Estas naves efectúan vuelos de patrullaje dos veces al día, a la mañana y a la tarde, pero algunas veces también efectúan vuelos de reconocimiento en forma sorpresiva, que en cualquier momento pueden detectar las narcoavionetas, lo que pone en riesgo la carga.

El helicóptero da la opción a los narcos de aterrizar en cualquier punto en la extensa región chaqueña para escapar de los Tucanos y luego mover o rescatar las cargas a bordo de vehículos todo terreno. Aunque estas pequeñas naves no tienen mucha autonomía de vuelo, ese problema se puede solucionar instalando puntos de recarga de carburante en varios sitios de la ruta de vuelo.

Policías sospechan de Samura

Es más, algunos de los oficiales que participaron en la investigación del accidente aéreo señalaron que el copiloto sobreviviente y que luego fue rescatado del sitio junto con la carga por hombres armados a bordo de camionetas todo terreno presentaba las características físicas del capo narco prófugo Jorge Teófilo Samudio González, más conocido como Samura.

Este escapó de la justicia paraguaya en una acción cinematográfica en la tarde del 11 de septiembre de 2019 en la Costanera Norte de Asunción, cuando era trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Emboscada, tras una fallida audiencia en el Poder Judicial de la capital del país.

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El capo mafioso se instaló en el Brasil, donde fue detenido por delitos por tenencia de armas de fuego y documentos falsos, pero luego fue nuevamente liberado en el 2024 tras cumplir una corta condena.

Los agentes sospechan que Samura estaría instalado en la zona de Pedro Juan Caballero, desde donde dirige una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína. Supuestamente, grandes organizaciones criminales nuevamente se instalaron en la capital del departamento del Amambay para seguir operando en el contrabando de cocaína hacia el Brasil.

Sin embargo, se vuelve muy difícil tratar de confirmar las sospechas de que el sobreviviente sería Samura, ya que no quedaron muchas evidencias en el sitio de la caída, solo partes de la nave, el cadáver del piloto y los relatos del capataz, que no son nada fiables, se presume que habría colaborado con los narcos.