SENAD interviene inquilinato en Lambaré y detiene a cuatro personas

El allanamiento se llevó a cabo sobre la calle Universitarios Lambareños, en un inquilinato que, según las investigaciones, funcionaría como un punto de reunión y presunto consumo de drogas.

El fiscal interviniente, Arnaldo Verialgo, explicó que el procedimiento fue iniciado a partir de informaciones y denuncias realizadas por vecinos de la zona.

“Recibimos denuncias sobre jóvenes aglomerados en esta zona, consumidores, específicamente niños, niñas y jóvenes de pueblos originarios”, señaló el agente del Ministerio Público.

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Cuatro detenidos y varias evidencias incautadas

Durante el operativo, los agentes especiales de la SENAD detuvieron a cuatro personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Además, fueron incautados teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos punzantes y otros objetos considerados relevantes para el caso.

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Según indicó el fiscal, las evidencias halladas comprometerían directamente al encargado del sitio, quien sería responsable del alquiler del inmueble intervenido.

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Investigan posible vínculo con hechos delictivos

El representante del Ministerio Público señaló además que los investigadores analizan otros elementos encontrados durante el procedimiento, incluyendo tatuajes observados en algunos de los detenidos.

“Vamos a estar verificando eso”, expresó el fiscal al referirse a posibles vínculos o antecedentes que puedan surgir en el marco de la investigación.

Las personas detenidas y las evidencias serán trasladadas hasta la base de operaciones de la SENAD para continuar con las diligencias.