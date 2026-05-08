Persecución policial terminó con hallazgo de presunto aguantadero

Un operativo policial iniciado por el hurto de una motocicleta en el barrio Nazareth de Asunción culminó con la recuperación del biciclo robado, la aprehensión del supuesto autor y el descubrimiento de una vivienda donde se hallaron objetos presuntamente robados.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 7ª Metropolitana y derivó posteriormente en la intervención de efectivos de la Comisaría 15ª de Asunción.

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Víctima dejó su moto estacionada para almorzar

Según el reporte policial, el hecho ocurrió cerca del mediodía del jueves sobre la avenida Médicos del Chaco y Caaguazú.

La víctima, identificada como Mariano Julián Rodríguez González, relató que dejó estacionada su motocicleta frente a un local mientras ingresaba a almorzar.

Minutos después, personas que estaban en la zona le alertaron que un desconocido estaba manipulando el biciclo. Al salir, vio cómo el sospechoso abordó la motocicleta y escapó del lugar.

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Persecución terminó en una vivienda de Lambaré

Tras recibir el aviso a través del Sistema 911, agentes policiales iniciaron una persecución que terminó sobre la calle Hernán Rivas casi avenida Cacique Lambaré.

El oficial Aldo Benítez, de la Comisaría 7ª, explicó que el sospechoso ingresó a una vivienda precaria intentando ocultarse.

“Nosotros ingresamos también y procedimos a la aprehensión de este sujeto”, señaló.

El detenido fue identificado como Osvaldo Daniel Jara, de 29 años, quien cuenta con antecedente por reducción en 2026.

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Hallaron objetos presuntamente robados

Durante el procedimiento, los intervinientes encontraron en la vivienda varios objetos cuya procedencia no pudo ser justificada.

Entre las evidencias incautadas figuran baterías, billeteras, un machete y un cuchillo.

“Se presume que estaban haciendo algunos hechos más en inmediaciones del lugar”, indicó el oficial interviniente.

La motocicleta robada, una Star SK150 de color rojo, fue recuperada y trasladada junto con el detenido hasta la sede policial.

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Cuatro personas más quedaron aprehendidas

El operativo derivó además en la aprehensión de otras cuatro personas dentro de la vivienda, procedimiento que quedó a cargo de la Comisaría 15ª de Asunción.

Los detenidos fueron identificados como:

Jeremías Portillo Cáceres , con antecedentes por robo y hurto agravado

Hugo Enrique Martínez

Claudio Sebastián Villalba Villalba, con antecedente por robo agravado

Arnaldo Andrés Ortega

En poder de los sospechosos fue recuperada además una batería robada de un automóvil Nissan Sunny.

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Sospechan que vivienda funcionaba como aguantadero

La Policía sospecha que la vivienda intervenida podría ser utilizada como sitio de reducción o acopio de objetos robados.

“Se presume eso”, respondió el oficial Benítez al ser consultado sobre la posibilidad de que el lugar funcionara como aguantadero.

El caso fue comunicado al fiscal Eugenio Ocampos, de la Fiscalía Zonal de Lambaré, quien dispuso que los aprehendidos permanezcan detenidos y comparezcan este viernes ante el Ministerio Público.