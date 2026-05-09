Video: el contundente mensaje de la viuda de Pecci a los cuatro años de su asesinato

Mientras le fiscal general del Estado Emiliano Rolón aprovecha el acto en recordación de la muerte del fiscal Marcelo Pecci para defender su cada vez más cuestionada gestión al frente del Ministerio Público, los allegados al agente asesinado emiten un mensaje directo a su institución.

La comunicadora Claudia Aguilera, viuda de Pecci, compartió un breve video para recordar los cuatro años de la muerte de su gran amor y pedir justicia.

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“1460 días, 4 años de silencio. ¿Quién mandó matar a Marcelo Pecci? Su valentia sigue esperando una respuesta. Paraguay merece la verdad. El silenico no puede ser el final. Justicia para Marcelo Pecci”, dice el mensaje.

La familia realizará una misa conmemorativa mañana en la Parroquia San José a las 11:00 y luego de la ceremonia irán al Cementerio de La Recoleta para dejar una ofrenda floral en honor a Pecci.

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Una explicación para su hijo

Días atrás, Claudia Aguilera recordó que hace cuatro años celebró su boda con Pecci, sin saber que apenas 10 días después lo asesinarían durante su luna de miel.

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Además de recordar a su gran amor y su legado, rogó por respuestas. “Voy a entrar en otra etapa como familia, en la que mi hijo me va a pedir explicaciones. Por eso yo ruego y suplico a la Justicia y a la Fiscalía, a Colombia, a Estados Unidos, a Italia, a todos esos países, a los investigadores que respetaron a Marcelo Pecci, que me ayuden para que en ese momento yo pueda tener todas las herramientas para decirle: ‘Esto fue lo que pasó y esto logramos’“, expresó emocionada al recordar su aniversario.