Sospechoso de una serie de asaltos fue detenido en San Lorenzo pero quedó internado

La persona detenida en San Lorenzo por su presunta responsabilidad en una serie de asaltos a empleados de gasolineras es Miguel Ángel Guillén Olazar, de 49 años, domiciliado en el kilómetro 12 Lado Acaray, barrio San Miguel de Ciudad del Este, con antecedente por homicidio culposo.

El sospechoso estaba al mando de una furgoneta, Toyota Voxy blanco, con matrícula AATR 268, pertinente a su pareja Zulma Ramírez Acuña, quien también cuenta con una orden de captura por supuesto hecho de estafa, señalaron fuentes de la comisaría de San Lorenzo.

En el interior del vehículo se encontraron varios documentos, un teléfono celular y una billetera que contenía G. 2.179.000.

Según las sospechas de los investigadores, durante el trayecto desde Ciudad del Este hacia la capital del país en la furgoneta, en varios puntos del camino Guillén se detuvo en estaciones de servicios donde cargó combustible y luego redujo con un arma de fuego a los empleados de los surtidores, a los que despojó de todo el dinero que tenían en su poder.

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Víctima de asalto fue obligada a sacar dinero del cajero

Igualmente, los oficiales intervinientes señalaron que ya en San Lorenzo, Guillén habría perpetrado un asalto más, en la vía pública. Según los datos, se sospcha que el mismo fue la persona que tomó de rehén a un hombre y lo llevó hasta un cajero automático, donde obligó a su víctima a sacar unos G. 500.000 que finalmente le robó.

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A raíz de todos estos hechos, los patrulleros de las diversas comisarías del área Central ya estaban en la búsqueda del Voxy blanco, que finalmente fue ubicado en la noche del lunes sobre la ruta PY 02 esquina calle Carlos Antonio López en el barrio San Francisco de San Lorenzo.

Sospechoso quedó internado en San Lorenzo

Durante el procedimiento de la detención, los uniformados se percataron que el hombre presentaba heridas en las extremidades inferiores a causa de un grave cuadro de diabetes por lo que lo llevaron directo a un centro asistencial de la vecina ciudad, mientras comunicaban el procedimiento al Ministerio Público.

Luego el sospechoso fue llevado para prestar declaración a la Fiscalía de donde donde nuevamente fue llevado al centro asistencial para proseguir con su tratamientos de las heridas que presenta en los pies, según confirmó el jefe de la comisaría 1° de San Lorenzo, comisario principal Alexander Méndez.