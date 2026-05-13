Aparatoso vuelco en San Lorenzo: automovilista abandonó su vehículo y huyó caminando

Un aparatoso accidente de tránsito se registró sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero, en la ciudad de San Lorenzo, donde una camioneta Kia Sorento terminó volcada tras chocar contra un árbol.

El conductor del vehículo escapó del lugar a pie pese a las heridas sufridas durante el impacto, según reportaron agentes de la Comisaría 1ª Central.

El oficial Gabriel Benítez indicó que testigos auxiliaron al hombre para que pudiera salir del habitáculo antes de que abandonara la escena.

“Una vez que salió, estuvo más o menos consciente y se dio a la fuga caminando”, explicó.

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Testigos aseguran que estaba alcoholizado

Vecinos de la zona relataron que escucharon un fuerte estruendo y salieron inmediatamente para verificar lo ocurrido.

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Marco Domínguez, uno de los testigos que ayudó a rescatar al conductor, señaló que el hombre tendría entre 40 y 45 años y presentaba lesiones visibles en el rostro.

“Tenía sangre por la cara”, comentó.

El testigo aseguró además que el automovilista aparentaba haber consumido bebidas alcohólicas.

“Sí, estaba alcoholizado”, afirmó.

Según su relato, lo primero que preguntó el conductor tras salir del vehículo fue si había atropellado o matado a alguien.

“Le dijimos que no y que se tranquilizara”, recordó.

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Escapó antes de la llegada policial

Tras permanecer algunos minutos sentado al costado de la avenida, el hombre tomó nuevamente sus pertenencias y se retiró caminando con dirección al centro de San Lorenzo.

Los vecinos incluso le devolvieron su billetera y su teléfono celular antes de que abandonara el sitio.

“No se dejó ayudar demasiado”, relató Domínguez.

Agentes policiales llegaron entre cinco y ocho minutos después de que el conductor escapara.

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Policía analiza cámaras para identificarlo

El oficial Benítez informó que la Policía revisa imágenes de circuito cerrado instaladas en la zona para intentar ubicar al responsable del accidente.

También señaló que el vehículo figura a nombre de una persona de tercera edad, aunque no se confirmó si el propietario era quien conducía al momento del choque.

“Es un vehículo inscrito hace bastante tiempo y pudo haber sido vendido varias veces”, explicó.

El automóvil quedó con severos daños materiales tras el impacto y posterior vuelco sobre uno de los costados de la avenida.