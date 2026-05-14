Riera afirma que Paraguay es uno de los países más seguros de la región

En conversación con medios de comunicación este jueves frente al Panteón Nacional de los Héroes, donde autoridades nacionales se reunieron hoy por las celebraciones del Día de la Independencia de Paraguay, el ministro del Interior, Enrique Riera, comentó sobre temas relacionados a la seguridad como la adopción de tobilleras electrónicas para el monitoreo de personas con arresto domiciliario o los índices de inseguridad en el país.

A pesar de la ciudadanía se sigue sintiendo expuesta a frecuentes asaltos – incluso un exsenador fue víctima de un atraco domiciliario ayer miércoles -, el ministro Riera afirmó que las estadísticas con que cuenta el Gobierno sitúan a Paraguay como uno de los países más seguros de la región latinoamericana.

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“Seguimos mejorando”, afirmó, aunque admitió que el Gobierno aún tiene mucho trabajo qué hacer en materia de seguridad ciudadana.

En los últimos días se registró un número inusitado de asaltos a camiones de transporte de cargas, incluyendo tres solo el pasado martes.

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Tobilleras electrónicas

El ministro Riera habló también de la implementación de tobilleras electrónicas para monitorear a personas con medidas de arresto domiciliario y destacó las ventajas del monitoreo electrónico.

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Afirmó que actualmente hay unas 7.900 personas con arresto domiciliario en Paraguay, pero hasta el momento solo se han colocado tobilleras electrónicas a 200 de ellas. Recordó que la decisión de poner tobilleras es del Poder Judicial y la Fiscalía, y que la Policía solo cumple con las órdenes que estos estamentos le dictan.

El ministro Riera enfatizó que la prisión domiciliaria con tobillera es ventajosa porque permite designar a otras tareas a agentes policiales que, de otra forma, debían estar asignados a controlar que las personas con arresto domiciliario no violen la medida dictada.

En total, la Policía cuenta con unas 1.000 tobilleras electrónicas, comentó.