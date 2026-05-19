Erico pasará la noche en sede policial a la espera de su traslado a una cárcel

El exsenador colorado Erico Galeano Segovia ingresó al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional. Este paso es la antesala obligatoria antes de su remisión oficial al sistema penitenciario, luego de que el Tribunal de Sentencia revocara las medidas alternativas que lo beneficiaban en su proceso judicial.

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El exlegislador fue trasladado hasta el Hospital de Barrio Obrero, donde profesionales médicos le realizaron la inspección física de rigor para certificar su estado de salud general.

Trámite administrativo y destino incierto

El comisario Ramón Cañete, jefe de la dependencia policial, explicó que Galeano deberá pasar la noche en el sitio debido a que su llegada se produjo a una hora en la que ya no se realizan traslados hacia los centros penitenciarios. Los trámites formales para su mudanza comenzarán este miércoles.

“A primera hora hacemos la solicitud por escrito a la administración de Institutos Penales para que nos otorguen la autorización de ingreso. Normalmente nos responden en el transcurso de esa tarde o, a más tardar, a la mañana siguiente”, señaló el jefe policial.

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Respecto al lugar donde guardará reclusión, Cañete aclaró que el oficio judicial no determina un establecimiento específico como el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú), sino que ordena el traslado a cualquier sitio adecuado dentro del territorio paraguayo.

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Erico no irá ni a Viñas Cue y a la Agrupación

Asimismo, descartó que Galeano pueda ser derivado a la Agrupación Especializada o a la cárcel militar de Viñas Cue, ya que dichos centros operan de forma independiente al sistema penitenciario común.

Galeano no recibirá ningún trato preferencial ni dispondrá de una habitación individual dentro de Judiciales, según informó el comisario. Galeano compartirá el espacio temporal con el resto de los ciudadanos que fueron arrestados durante las últimas horas.

“Él entra en un grupo de personas que va a estar con él guardando su destino. Mañana tenemos previsto el traslado de aproximadamente 100 personas privadas de libertad a distintas penitenciarías del país, y él estará en el grupo de personas que le corresponda, sin privilegios”, enfatizó el comisario.

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Durante esta breve estadía, el exsenador no tiene permitido recibir visitas de familiares ni allegados. Sin embargo, sus cercanos están autorizados a acercarse hasta la guardia del departamento para entregar elementos básicos de primera necesidad, tales como ropa de abrigo, frazadas, colchones y alimentos para la cena, los cuales son verificados por los agentes antes de ser entregados al detenido.