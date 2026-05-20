“La justicia actuó”, dice Bachi sobre Erico Galeano tras años de blindaje político del cartismo

Las declaraciones del presidente Basilio ”Bachi" Núñez (ANR, HC) contrastan con la larga cadena de protección política que el cartismo otorgó al exlegislador durante casi dos años, incluyendo maniobras parlamentarias que posteriormente fueron admitidas como inconstitucionales.

“Creo que la justicia hizo su trabajo”, sostuvo Núñez al ser consultado sobre el ingreso de Erico Galeano (ANR, HC) a la cárcel.

Las expresiones del titular del Congreso se producen apenas días después de que el oficialismo decidiera finalmente retirarle el respaldo político al exsenador, cuya permanencia ya se había vuelto insostenible tras la condena dictada en marzo pasado.

Bachi usa el caso Galeano para negar una justicia “cartista”

Durante la entrevista, Núñez intentó presentar el encarcelamiento de Galeano como prueba de que no existe control cartista sobre el Poder Judicial. “Para los sectores que dicen que el Poder Judicial está manejado por el cartismo, ahí tienen otro ejemplo”, afirmó.

El senador oficialista también señaló que “mientras otros tienen 50 a 60 denuncias y se candidatan para presidente, otros están presos”, insistiendo en que “debemos medir a todos con la misma vara”.

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Incluso defendió la independencia judicial alegando que varios ministros de la Corte Suprema fueron designados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

El blindaje político que sostuvo a Galeano hasta el final

Pese a reivindicar la actuación de la justicia, Núñez evitó profundizar sobre el papel que jugó el cartismo para sostener políticamente a Galeano desde su imputación en mayo de 2023.

El entonces diputado y senador electo fue imputado por los fiscales del caso A Ultranza Py por lavado de dinero y asociación criminal, luego de investigaciones relacionadas con la venta de un inmueble por US$ 1 millón a una persona vinculada a la estructura criminal investigada.

A partir de allí comenzó una extensa secuencia de maniobras legislativas que permitieron mantenerlo en el Congreso pese al avance de la causa penal.

Primero, el Senado aprobó su desafuero. Sin embargo, meses después, el cartismo impulsó una polémica restitución de fueros que también benefició al exsenador Hernán Rivas (ANR, HC) y a Rafael Filizzola (PDP).

La medida generó una fuerte reacción de constitucionalistas y opositores, quienes denunciaron que el Congreso estaba blindando a legisladores procesados. Finalmente, el propio oficialismo terminó derogando aquella resolución tras admitir que el procedimiento era inconstitucional.

Consultado sobre ese episodio, Núñez minimizó la situación y la definió como una “estrategia legislativa”. “Eso es una técnica legislativa (...) y ya fue superado”, expresó.

El permiso “sine die” que prolongó la permanencia de Galeano

El blindaje político no terminó allí. El 11 de marzo de este año, pocos días después de la condena de 13 años de prisión, la mayoría cartista y sectores aliados aprobaron un permiso “sine die” para Galeano, evitando así que se tratara inmediatamente su expulsión del Senado.

Entre quienes votaron a favor figuró el propio Basilio Núñez, además de varios referentes cartistas y aliados. La medida fue ampliamente cuestionada por la oposición, especialmente porque semanas antes el Senado había expulsado a Kattya González en un trámite exprés.

El senador Eduardo Nakayama llegó a denunciar una “doble vara” dentro de la Cámara Alta.

“No chicaneó”, dice Bachi sobre Galeano

Núñez también destacó que Galeano “no dilató” el proceso judicial y aseguró que el exsenador “no chicaneó”. “Hay que reconocer, él no chicaneó. Como hay ciertos encauzados que se la viven chicaneando”, manifestó.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si considera creíble la versión sostenida por Galeano respecto a que desconocía el origen narco del dinero involucrado en las operaciones investigadas. “Yo lo que digo es que la justicia actuó”, insistió.

En otro tramo de la entrevista, Núñez respondió a las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla, quien había afirmado que “siguen existiendo varios Erico Galeano dentro del Congreso”.

“Y así como hay varios Erico Galeano, también hay varias o varios Celestes Amarillas”, retrucó el presidente del Senado.