Víctima de asalto baleada denunció que iban a liberar a sospechoso con antecedentes

Fiorella Figueredo, la joven que recibió un disparo durante un asalto ocurrido el sábado pasado en el barrio Mbachió de Lambaré, denunció que el presunto autor del ataque iba a recuperar su libertad por disposición fiscal.

La víctima aseguró que acudió nuevamente a la comisaría tras enterarse de que la fiscala Laura Cubilla habría ordenado inicialmente la “no retención” del sospechoso por supuesta falta de pruebas.

“Más que otra prueba, no sé qué quieren. Me dispararon”, reclamó la joven, mostrando las heridas que sufrió en el pie a raíz del ataque armado.

Según relató, el detenido fue reconocido plenamente por ella como el hombre que efectuó los disparos durante el asalto.

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“Pensamos que nos iban a matar”

Fiorella recordó que el hecho ocurrió cerca del colegio Manuel González, cuando circulaba en motocicleta junto a su pareja.

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Contó que ambos comenzaron a sospechar de dos hombres que los seguían en moto y que finalmente fueron interceptados en una calle del barrio.

“Giraron y ya dispararon a traición”, afirmó.

La joven relató que los atacantes realizaron al menos tres disparos antes de acercarse para exigirles la entrega de la motocicleta y los celulares.

Según su versión, incluso después de recibir las pertenencias, uno de los delincuentes volvió a apuntarles con el arma.

“Mi novio le dijo que ya le dio la moto y el celular y que nos deje. Y él no nos quiso dejar prácticamente”, expresó.

La víctima señaló además que, tras el asalto, llegaron otras motocicletas al lugar y temieron un nuevo ataque.

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Sospechoso tiene antecedentes, según Policía

El comisario principal Miguel Domínguez, de la Comisaría 16ª de Lambaré, informó que el sospechoso Ariel Armando Huerta Leguizamón, de 30 años, fue detenido este martes en la vía pública, en la zona de Puerto Pabla.

De acuerdo con el jefe policial, el hombre cuenta con antecedentes por violencia y tentativa de feminicidio.

“Como toda persona, niega el hecho”, indicó el uniformado.

La Policía sostuvo que desde un primer momento la víctima sindicó al ahora detenido como uno de los participantes del asalto y del ataque armado.

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Denuncian contradicciones en actuación fiscal

La joven aseguró que agentes policiales le advirtieron que el sospechoso podría ser liberado debido a una supuesta falta de pruebas y que incluso la fiscala se encontraba de reposo.

Ante esa situación, decidió acudir a medios de comunicación y denunciar públicamente el caso.

“Después de que llamé a la prensa, recién dijeron que ordenaron la detención”, afirmó.

El comisario Domínguez evitó profundizar sobre la actuación fiscal, aunque confirmó que existieron dificultades para ubicar a la agente del Ministerio Público al momento de concretarse la aprehensión.

El detenido permanecerá en sede policial y deberá comparecer ante el Ministerio Público para prestar declaración sobre el caso.