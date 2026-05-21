Policía Nacional en Alto Paraná, en alerta por posibles asaltos

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el comisario José Vega, director de la Policía Nacional en el departamento de Alto Paraná, comentó que datos de inteligencia que sugieren la posibilidad de próximos asaltos llevaron a las fuerzas de seguridad a extremar precauciones en esa zona del este del país.

Ayer, miércoles, la Policía informó de la recepción de datos de inteligencia que insinuaban que un grupo de aproximadamente 20 personas estaría planeando un atraco en el Aeropuerto Internacional Guaraní, presuntamente apuntando a robar cargas de dispositivos electrónicos importados a través de esa terminal aérea.

La alerta llevó al despliegue de unos 40 agentes policiales del Grupo Especial de Operaciones y efectivos militares al aeropuerto.

Lea más: Policías y militares refuerzan la seguridad en el Aeropuerto Guaraní ante plan de megaasalto

El comisario Vega dijo que también se reforzó el resguardo en otros lugares “donde posiblemente podría haber robos agravados”, como entidades bancarias que ya cuentan con custodia de “elementos tácticos” de la Policía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incidente en casa de cambios

Si bien hasta ahora ningún asalto armado al aeropuerto Guaraní o a un banco de la zona ha sido reportado, un incidente se registró en la madrugada de hoy en una casa de cambios de Ciudad del Este, donde se activó una alarma por la rotura de un cristal ‘blíndex’ del local.

Guardias de seguridad privados contratados por la casa de cambios hicieron una verificación y no encontraron indicios de que personas hayan ingresado al local, manifestó el jefe policial.

Lea más: Delincuentes asaltan supermercado y raptan a adolescente en Itakyry

Según dijo el comisario, la alarma habría saltado alrededor de la 1:30. Sin embargo, la Policía no fue notificada de lo ocurrido hasta dos horas después.

La Policía está trabajando en recolectar filmaciones de cámaras de seguridad que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido, dijo el comisario Vega.