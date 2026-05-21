Productor yerbatero denuncia invasión y robo de su producción en Paso Yobái

En la Fiscalía General del Estado (FGE), en Asunción, el productor yerbatero Arnaldo Aquino se presentó este jueves para realizar una denuncia por la presunta invasión de seis hectáreas que administra en el distrito de Paso Yobái, departamento de Guairá.

De acuerdo con su versión, la ocupación irregular de las tierras y el supuesto robo de toda su producción yerbatera desde el año 2023 le ocasionaron pérdidas económicas estimadas en G. 75 millones durante los últimos tres años.

Aquino señaló que decidió trasladarse hasta la Capital ante la falta de respuestas por parte de las instituciones locales. En ese sentido, cuestionó la actuación de la jueza Liza Alfonso y del fiscal Rodrigo Vázquez, ambos del Guairá.

Comentó que también acudió al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), donde le indicaron que la solución a su caso debe ser gestionada en Villarrica. Según sostuvo, esta situación lo obligó a realizar constantes trámites entre ambas ciudades, además de desembolsar cerca de G. 40 millones en honorarios y gestiones legales.

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“Esperanza” en la Fiscalía General

El productor agregó que presentó la denuncia ante la Fiscalía General con la expectativa de que la institución impulse una solución al conflicto.

“Es mi propiedad, es para mi sustento alimenticio con mi familia y me invadieron Isaac y Fredy Caballero González”, lamentó.

El origen del conflicto por la propiedad

Según relató Aquino, la disputa se originó cuando Isaac Caballero vendió seis de las ocho hectáreas que poseía a Nidia Ovelar Benítez. Posteriormente, el productor adquirió esas mismas tierras de la compradora.

Indicó que, pese a esa operación, Caballero sostiene que Aquino no tiene derechos sobre el inmueble y, en consecuencia, inició acciones legales para recuperar la posesión de las tierras.

Además, afirmó que Caballero cuenta con un documento que calificó de irregular, firmado por una persona identificada como Roque Paiva, mediante el cual se certificaría una supuesta posesión sobre las tierras. Según Aquino, dicho documento sirvió de base para una denuncia presentada en su contra por una presunta invasión de inmueble.

Denuncia amenazas y expulsión de familiares

El productor también denunció que, a raíz del conflicto, ya no puede desarrollar actividades productivas en las tierras.

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“Muchos problemas me crearon, yo ahí ya no puedo trabajar. Tenía ahí una casa con seis piezas que le di a un familiar y los desahuciaron. Los amenazaban con armas de fuego y tengo yo las pruebas”, refirió.

Asimismo, aseguró que los presuntos invasores habrían amenazado con armas de fuego a integrantes de su familia para obligarlos a abandonar el lugar.