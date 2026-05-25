Capiatá: detienen a conductor alcoholizado por polución sonora

Un procedimiento policial por polución sonora terminó con un hombre detenido y un automóvil incautado en el barrio Kennedy de Capiatá.

El operativo se realizó el sábado, alrededor de las 19:20, sobre la calle Manuel Ortiz Guerrero, frente a la plaza Nueva Asunción, luego de reiteradas llamadas al sistema 911 y denuncias realizadas por vecinos de la zona.

El aprehendido fue identificado como Crisvan Rodrigo Gavilan Delvalle, de 34 años, quien se encontraba junto a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen en la vía pública, según reportó la Policía.

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Vehículo con potente equipo de sonido

De acuerdo con el informe de la Comisaría 62ª Kennedy, el automóvil incautado es un Toyota IST color perla, equipado con una caja acústica de gran potencia instalada en la valijera.

Los intervinientes señalaron que, al llegar al lugar, el volumen de la música fue reducido, por lo que no pudieron constatar en ese momento la emisión sonora. Sin embargo, indicaron que el vehículo contaba con tres parlantes de gran tamaño, cuatro cornetas y luces encendidas, elementos que reforzaron la sospecha de que el equipo estaba siendo utilizado minutos antes.

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El subcomisario Jorge Oliva explicó que las denuncias por ruidos molestos son constantes en esa zona, especialmente durante los fines de semana.

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Zona con reiteradas quejas vecinales

Según el jefe policial, el problema suele originarse tras torneos de fútbol organizados cerca de la plaza.

“Se quedan después del torneo y suelen escuchar música a alto volumen”, comentó Oliva, quien añadió que incluso existe preocupación vecinal por la reiteración de estos encuentros.

El procedimiento se realizó luego de la denuncia de un vecino identificado como César David Mellone Sánchez, domiciliado frente a la plaza, quien manifestó a los agentes que los episodios de polución sonora son frecuentes en el lugar.

Conductor dio positivo al alcotest

Tras la aprehensión, el conductor fue trasladado hasta la base de la Patrulla Caminera de San Lorenzo para la prueba de alcotest.

El examen arrojó resultado positivo de 0.206 mg/l, confirmó la Policía.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno de Capiatá, Carolina Martínez, quien dispuso la detención del sospechoso y la incautación del rodado en el marco de la Ley Nº 6390, que regula la emisión de ruidos o polución sonora.