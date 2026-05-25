Guardias de obra disparan con balines de goma a presuntos ladrones en San Antonio

Dos hombres resultaron heridos con balines de goma tras haber ingresado durante la madrugada a un predio donde se construye un supermercado en San Antonio, presuntamente con la intención de robar hierros de la obra.

Francisco Duré, voluntario de la 13.ª Compañía de Bomberos de San Antonio, informó que, según el relato de los guardias del lugar, ambos sospechosos ingresaron por la parte posterior del predio, atravesando un arroyo para acceder a la propiedad.

Los cuidadores se percataron de la presencia de los hombres y efectuaron disparos con balines de goma. Posteriormente, los presuntos delincuentes abandonaron el inmueble y huyeron en distintas direcciones.

“Ingresaron a buscar hierros y fueron recibidos con disparos por los guardias”, comentó Duré.

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Uno de los sospechosos fue hallado cerca de un arroyo

Uno de los heridos fue identificado como Luis Federico Ramón Giménez, quien recibió impactos de balines de goma en ambas piernas. Tras los disparos, intentó escapar a través del arroyo, pero fue localizado por vecinos en las inmediaciones del lugar.

El segundo sospechoso, que sufrió heridas en el rostro, fue encontrado posteriormente en la vía pública.

Ambos hombres fueron auxiliados por voluntarios del Cuerpo de Bomberos y trasladados hasta el Hospital Distrital de San Antonio para recibir atención médica.

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Duré precisó que las lesiones sufridas por los dos sospechosos no revisten gravedad y que ambos se encontraban fuera de peligro tras ser asistidos por los profesionales de salud.