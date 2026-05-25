Aprovecharon la misa para robar G. 29 millones al párroco de Itauguá

Un millonario robo fue denunciado el domingo en la casa parroquial de Itauguá, mientras el sacerdote celebraba la misa matutina.

La víctima fue el sacerdote Alfonso Darío Pintos, de 32 años, quien reportó la desaparición de G. 29.000.000 que guardaba dentro de su dormitorio, además del aparato DVR del sistema de circuito cerrado.

El hecho ocurrió entre las 07:50 y las 09:35 aproximadamente, en la vivienda parroquial ubicada sobre las calles Francisco Caballero Álvarez casi Defensores del Chaco.

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Violentaron dormitorio del párroco

Según el informe policial, los delincuentes ingresaron hasta la habitación del sacerdote y revolvieron completamente el lugar en busca del dinero.

El oficial Elvio Yahari explicó que G. 23.000.000 estaban sobre una mesa de madera utilizada para equipos informáticos, mientras otros G. 6.000.000 permanecían guardados en el cajón de un escritorio.

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La Policía señaló que la puerta principal de la casa parroquial no presentaba señales de violencia, aunque sí fue forzada la puerta del dormitorio del religioso.

“El párroco manifestó que existen tres copias de la llave principal: una en su poder, otra con el secretario y otra con un agregado”, indicó el uniformado.

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Se llevaron DVR para evitar ser identificados

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la desaparición del DVR del circuito cerrado de la vivienda parroquial.

El aparato fue arrancado y llevado por los autores del hecho, presumiblemente para eliminar registros que permitan identificarlos.

No obstante, agentes del Departamento de Investigaciones y de Criminalística acudieron al sitio para buscar imágenes de cámaras cercanas y levantar otras evidencias que ayuden a reconstruir el recorrido de los sospechosos.

La Policía también maneja la hipótesis de que los delincuentes habrían ingresado o escapado por una puerta trasera que estaba cerrada, aunque sin llave.

Dinero correspondía a ofrendas, según el sacerdote

De acuerdo con la denuncia, el dinero sustraído correspondía a ofrendas y donaciones recolectadas durante actividades religiosas del fin de semana.

El sacerdote relató a los intervinientes que salió de la vivienda poco antes de las ocho de la mañana para celebrar la misa y que, al regresar cerca de las 09:55, descubrió el robo.

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Juan Ledesma, mientras continúan las averiguaciones para identificar a los responsables del hurto.