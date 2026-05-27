Fernando de la Mora: caen dos jóvenes con drogas frente a institución educativa

Agentes de la Comisaría 2ª Central de Fernando de la Mora aprehendieron a dos jóvenes frente al Colegio EMD Dr. Fernando de la Mora tras una denuncia sobre un presunto disturbio en las inmediaciones de la institución educativa.

El procedimiento se realizó alrededor de las 13:00 del lunes sobre las calles Coronel Franco casi Las Residentas, en la zona norte de la ciudad.

Según explicó el comisario Ismael Guerreros, directivos del colegio alertaron a la Policía sobre un grupo de jóvenes que se encontraba frente a la institución con aparentes intenciones de generar desmanes.

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Hallaron marihuana, clonazepam y un arma blanca

Durante la inspección de los sospechosos, los uniformados encontraron en poder de un adolescente de 17 años, tres bolsitas con supuesta marihuana, una tableta de clonazepam y un cortaplumas dentro de una mochila.

En poder del otro detenido, Alessandro Nicolás Delgado Acosta, de 18 años, se halló otra bolsita con hierbas presumiblemente marihuana y un celular iPhone 14 Pro.

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Además, fueron incautados G. 195.000 en efectivo, una mochila y otros objetos personales.

Posteriormente, agentes del Departamento Antinarcóticos realizaron el narcotest, cuyo resultado dio positivo a marihuana. El pesaje total de la droga alcanzó 20 gramos, de los cuales 17 gramos correspondían al adolescente y 3 gramos al otro detenido.

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Sospechan de posible microtráfico

El comisario Guerreros indicó que los jóvenes guardaron silencio durante el procedimiento y no explicaron cuál era su presencia frente al colegio.

No obstante, la Policía no descarta que las sustancias estuvieran destinadas a la comercialización debido a la cantidad encontrada.

“Por la cantidad que tienen, no se descarta que estén queriendo comercializar”, manifestó el jefe policial.

Uno de los detenidos, el adolescente de 17 años, había sido expulsado del mismo colegio en el año 2025, según confirmó la Policía Nacional.

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Ambos quedaron detenidos

El caso fue comunicado al fiscal especializado en Antinarcóticos Ranulfo Veniálgo, quien ordenó la intervención del Departamento Antinarcóticos y dispuso la detención de ambos sospechosos.

Los dos jóvenes permanecen en la sede policial a disposición del Ministerio Público y deberán comparecer ante la unidad fiscal interviniente.