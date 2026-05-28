‘Tío Rico’ Insfrán está en “peligro inminente”, según su abogado

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Federico Torres, representante legal de Miguel Ángel ‘Tío Rico’ Insfrán, procesado por supuesto narcotráfico y actualmente recluido en la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú -departamento de Alto Paraná- alertó que su cliente está en “peligro inminente” tras amenazas y un supuesto intento de “silenciarlo” en su lugar de reclusión.

El pasado 11 de mayo, el Ministerio de Justicia confirmó que un grupo de siete personas privadas de su libertad en la cárcel de Minga Guazú, todas vinculadas al grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC), intentaron llegar por la fuerza a la celda de Insfrán, quien en ese momento no se hallaba ahí porque estaba asistiendo de manera telemática a una audiencia relacionada al juicio oral al que está siendo sometido.

Previamente, en abril, la defensa de Insfrán alertó a las autoridades penitenciarias y al Juzgado que lleva su causa de amenazas y la posibilidad de atentados contra el procesado, señalado como supuesto líder de un esquema de lavado de dinero y tráfico internacional de drogas junto con el uruguayo Sebastián Marset.

Insfrán “está en peligro inminente”

Torres acusó al Ministerio de Justicia de buscar “minimizar” el incidente reportado el 11 de mayo y afirmó que el sistema penitenciario no ha podido dar garantías para la integridad física de su cliente.

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“Él está en peligro inminente y el Ministerio de Justicia minimiza todo”, subrayó.

El abogado dijo desconocer los motivos por los cuales Insfrán estaría bajo amenaza y afirmó que su cliente “tiene algunas sospechas” relacionadas a un posible contacto entre Sebastián Marset y el PCC, pero no entró en más detalles.

También habrían amenazado a José Insfrán

Agregó que las personas privadas de su libertad que intentaron llegar hasta Miguel Insfrán en su celda en Minga Guazú fueron trasladadas a la penitenciaría ‘Martín Mendoza’ de Emboscada y dijo que, según “comentarios”, inmediatamente amenazaron allí a José Insfrán, hermano de Miguel, también procesado en el marco de la investigación ‘A Ultranza’.

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Torres dijo estar convencido de que la seguridad de Miguel Insfrán no está garantizada en Minga Guazú y que su cliente debe ser trasladado a “un lugar que no se encuentre dominado” por el PCC.