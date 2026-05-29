Operativo de seguridad: varios detenidos y drogas incautadas en partido de Cerro Porteño

La Policía Nacional reportó varias intervenciones durante el operativo de seguridad montado por el encuentro entre Cerro Porteño y Sporting Cristal, disputado en el estadio La Nueva Olla por la Copa Libertadores.

El despliegue incluyó controles preventivos en distintos accesos a Asunción y en las inmediaciones del estadio, mediante el denominado operativo “Py’aguapy”, además de inspecciones personales, alcotest y verificación de antecedentes.

El comisario Walter Lobo, de la Comisaría 2ª de Asunción, afirmó que el dispositivo se desarrolló “con normalidad” y que no se registraron incidentes entre barras o aficionados durante el antes, durante y después del partido.

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Aprehendidos con cocaína y marihuana

Uno de los casos que más llamó la atención fue la aprehensión de un aficionado identificado como Arnaldo Damián Santander Pando, de 29 años, quien tenía en su poder 31 dosis de supuesta cocaína distribuidas en bolsitas de polietileno.

Según el informe policial, también se le incautó una tableta de Disomnilan con 20 pastillas.

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De acuerdo con el comisario Lobo, la droga dio positivo a cocaína tras las pruebas de campo realizadas por técnicos especializados. El peso total superó los 12 gramos, motivo por el cual el caso fue derivado a la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico.

Además, otras dos personas fueron aprehendidas con presunta marihuana en pequeñas cantidades. Sin embargo, al no superar el peso requerido por ley, posteriormente recuperaron su libertad, aunque los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.

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Detenido pese a tener arresto domiciliario

Durante los controles también fue detenido Alfredo Daniel Benítez, de 32 años, quien contaba con arresto domiciliario por una causa de violencia familiar.

La Policía informó que el hombre fue encontrado incumpliendo la medida alternativa mientras participaba de las actividades vinculadas al encuentro deportivo.

El operativo igualmente dejó diez aficionados con resultado positivo al alcotest, quienes fueron trasladados hasta dependencias policiales para el procedimiento correspondiente.

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Cuidacoches trasladados durante el operativo

Otro de los focos del operativo estuvo centrado en los llamados “cuidacoches” o “pirañitas”, habituales en eventos masivos alrededor del estadio.

En total, 16 personas fueron verificadas y trasladadas hasta la sede policial. Según explicó el comisario Lobo, todos recuperaron posteriormente su libertad una vez finalizado el encuentro.

La Policía sostuvo que estos procedimientos forman parte de las medidas preventivas aplicadas en espectáculos deportivos de alta concurrencia.

Pese a las aprehensiones y detenciones registradas, la Policía calificó el operativo como “exitoso” y destacó que no hubo enfrentamientos ni disturbios entre hinchas.