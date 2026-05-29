Rescatan a siete bebés de yacaré en operativo encubierto

Un hombre de 36 años fue detenido este jueves en Asunción tras ser sorprendido con siete ejemplares vivos de caimán, en un procedimiento realizado por agentes de la Comisaría 10ª Metropolitana en conjunto con técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 15:00 de ayer sobre la avenida Primer Presidente y Marcelo Onieva, luego de que funcionarios de la Dirección de Vida Silvestre del Mades alertaran sobre una supuesta comercialización ilegal de animales silvestres.

El aprehendido fue identificado como Fabio Javier Cantero Cabral, de 36 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente.

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Mades realizó una compra simulada para concretar el operativo

Según explicó el subcomisario Juan Velázquez, subjefe de la Comisaría 10ª de Asunción, el procedimiento se realizó tras detectar la presunta comercialización de animales silvestres a través de las redes sociales.

Indicó que funcionarios del Mades realizaron una compra simulada para contactar al supuesto vendedor y coordinar la entrega de los animales.

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“El aprehendido trasladó los caimanes desde Areguá hasta un punto cercano a la comisaría, donde se montó el operativo y se concretó la detención”, señaló el jefe policial en vivo para ABC TV.

Los siete reptiles estaban dentro de un táper, dentro de una caja de cartón “tipo encomienda”.

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Sospechoso alegó que hacía delivery de una encomienda

De acuerdo con el reporte policial, el detenido manifestó que únicamente realizaba un “delivery” y que recogió la caja en la ciudad de Areguá.

Sin embargo, las autoridades investigan el origen de los animales y no descartan una red de tráfico de fauna silvestre.

El subcomisario Velázquez agregó que el hombre vestía botas y ropa que parecía ser de cazador al momento del procedimiento, un detalle que forma parte de los elementos analizados por los investigadores.

Además, adelantó que el teléfono celular del aprehendido será sometido a rastreo para intentar determinar de dónde provinieron los yacarés y si existen más involucrados en el caso.

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Evidencias quedaron a cargo del Mades

Las siete crías de yacaré fueron incautadas y entregadas a funcionarios del Mades para su resguardo y evaluación por parte de veterinarios, detalló el periodista de ABC Brian Cáceres.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno Liza Martínez, interina de la Unidad N.º 1 Especializada de Medio Ambiente, quien encabeza la investigación por el supuesto hecho punible de tráfico y comercio ilegal de animales silvestres.