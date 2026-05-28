Capiatá: caen sospechosos de robar herramientas de una construcción

Agentes de la Comisaría 32ª Posta Ybycuá detuvieron a dos hombres sindicados como presuntos autores de un hurto registrado en una vivienda en construcción del barrio Cerrito, en Capiatá.

El procedimiento fue realizado este miércoles, alrededor de las 12:30, sobre las calles Yvyra Capitán y Herrera, luego de una denuncia presentada por el propietario del inmueble, Juan Eduardo Guillén Martínez.

Según el reporte policial, obreros que llegaron en horas de la mañana para continuar los trabajos encontraron violentado el acceso principal y notaron la desaparición de varias herramientas y objetos de trabajo.

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Sospechosos ya habrían “marcado” el lugar

El subcomisario Jorge Báez explicó que, días antes del robo, los sospechosos ya frecuentaban la zona e incluso conversaron con trabajadores de la obra.

Esa situación habría permitido que identificaran qué herramientas y objetos de valor se encontraban en el sitio.

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“En horas de la noche o madrugada ingresaron al local y sustrajeron las herramientas. Algunas ya cambiaron por drogas y otras vendieron”, señaló el jefe policial.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes habrían forzado un portón para ingresar al predio y posteriormente accedieron a una especie de depósito donde estaban guardados los equipos de trabajo.

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Recuperaron parte de lo robado

Tras tareas de averiguación y apoyo de imágenes de circuito cerrado, la Policía logró ubicar a dos de los presuntos autores.

Los detenidos fueron identificados como William Damián Figueredo Enciso, de 29 años, y Elías de Jesús Samudio Benítez, de 28.

En poder de ambos se recuperaron herramientas varias, entre ellas un taladro, una sierra, machetes, destornilladores, pinzas, cables, clavos y otros objetos denunciados como robados.

Sin embargo, según la Policía, parte de los artículos hurtados ya fueron reducidos, aunque los sospechosos se negaron a revelar dónde los comercializaron.

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Uno de los detenidos tenía crack

Durante el procedimiento, agentes hallaron además 23 dosis de presunta cocaína tipo crack en poder de William Figueredo.

La sustancia fue sometida a narcotest por personal del Departamento de Antinarcóticos y el resultado dio positivo, de acuerdo con el informe oficial.

Figueredo registra antecedentes por violencia familiar, robo agravado y hurto agravado, mientras que Samudio cuenta con antecedentes por hurto, hurto agravado y violencia familiar.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Capiatá y de la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico, que dispusieron la aprehensión de ambos sospechosos y la incautación de la droga.