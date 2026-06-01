Persecución fatal: para la Fiscalía no hubo uso irracional de la fuerza

Ayer, domingo, el presunto homicida José Gabriel Leguizamón, alias La Vaca, fue capturado por agentes de la Policía Nacional en Lambaré, luego de una persecución policial que también derivó en la muerte de una mujer: Guadalupe Yamile Simón Pérez, de 25 años.

Hoy se realizó la autopsia al cuerpo de la mujer y tras este procedimiento, el fiscal Luis Chamorro aseguró que se descartaron “ciertas hipótesis” que tenía el Ministerio Público, como por ejemplo que ella falleció con antelación al hecho.

Asimismo, precisó que 10 agentes policiales están declarando por el hecho y uno de ellos detalló que había roto la ventana del lado del conductor, por lo que pudo existir algún tipo de “forcejeo”.

Otro punto que reveló es que no se encontró ningún arma dentro de la camioneta que conducía Leguizamón, pero sí “se corroboró que existieron disparos desde afuera”, es decir, realizados por la Policía. Uno de los balazos habría también afectado el vehículo de una ciudadana que denunció el hecho y tras una verificación, se encontró una bala en el interior.

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Uso de la fuerza y pericias

En lo que refiere a los diez uniformados policiales sostuvo que se verificarán sus armas, al igual que la realización de pruebas de nitrito y nitrato.

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“Yo no veo un procedimiento irregular o un uso irracional de la fuerza considerando todo lo que pasó y todos saben”, apuntó.

La autopsia al cuerpo de la mujer reveló que su deceso se dio “por un solo impacto” de un arma de fuego, según el forense Pablo Lemir.

En lo que refiere a la causa de muerte, detalló que fue una herida en el pulmón izquierdo que causó una hemorragia masiva. Además, la víctima sufrió una lesión cardiaca que atraviesa totalmente el corazón y se le perforó el pulmón derecho.

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