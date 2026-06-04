Fiscalía busca localizar a familiares de argentino hallado sin vida en Villarrica

El cuerpo de un hombre fue hallado en una habitación de un hotel ubicado en el barrio Ybaroty de la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá.

La víctima fue identificada como Adrián Omar Alvarenga, portador del Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino N° 25.156.522.

La agente fiscal Marta Leiva, titular de la Unidad Penal N° 5 de Villarrica, impulsa las diligencias correspondientes en el marco de la causa N° 2509/2026, caratulada “Investigación fiscal sobre supuesto hecho punible a determinar”, tras el hallazgo.

De acuerdo con los antecedentes recabados, el ciudadano ingresó al hotel el 24 de mayo y fue hallado sin signos de vida el 3 de junio.

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Buscan a familiares de ciudadano argentino

El cuerpo fue inspeccionado por la médica forense del Ministerio Público, quien determinó como causa probable de muerte asfixia por ahorcamiento.

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Ante la falta de familiares o personas allegadas que pudieran aportar más datos sobre la víctima, el Ministerio Público dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para los procedimientos de rigor.

Asimismo, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, se realizan las gestiones pertinentes para la ubicación y comunicación con familiares o autoridades competentes de la República Argentina, a fin de informar sobre el hecho y coordinar las actuaciones correspondientes.