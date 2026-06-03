Tribunal dará a conocer esta tarde resolución sobre incidentes en juicio por el caso María Fernanda Benítez

El Tribunal de Sentencia compuesto por los jueces Luis Ovelar (presidente) y los miembros Víctor Vera y Andrea Riquelme, anunció que a las 14:30 dará lectura a la resolución sobre los más de 20 incidentes planteados por las defensas.

Durante la cuarta jornada de audiencias, tanto el Ministerio Público como la querella adhesiva solicitaron el rechazo de los planteamientos promovidos por los acusados, entre ellos pedidos de nulidad de la acusación, nulidad del auto de apertura a juicio y exclusiones probatorias.

El fiscal Fermín Segovia señaló que la fase incidental ya quedó cerrada y que ahora corresponde al tribunal analizar los argumentos expuestos por todas las partes para emitir una decisión.

“Ha precluido esta fase inicial dispuesta por el tribunal. Esperamos la resolución para las 14:30 y allí conoceremos los fundamentos de los magistrados y si hacen lugar a los planteamientos de las defensas o a la posición del Ministerio Público”, expresó.

Uno de los principales debates giró en torno a un pedido de inclusión probatoria impulsado por la querella y acompañado por la Fiscalía. Segovia explicó que los elementos cuya incorporación se solicita corresponden a hechos nuevos ocurridos con posterioridad a la presentación de la acusación y que guardan relación con el caso principal.

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Según indicó, las normas procesales permiten la inclusión de pruebas surgidas posteriormente, del mismo modo que la defensa puede presentar evidencias desconocidas al momento de la acusación o de la audiencia preliminar.

“Son hechos nuevos vinculados al hecho principal y pueden servir al tribunal para llegar a la verdad”, sostuvo el representante del Ministerio Público.

La Fiscalía también rechazó los cuestionamientos de algunas defensas respecto a materiales que involucran a menores de edad. Segovia afirmó que la eventual incorporación de esas evidencias no afecta la validez del juicio y recordó que el tribunal puede adoptar medidas de protección cuando considere que existe algún interés superior de niños o adolescentes comprometido.

Explicó que, en caso de ser necesario, los jueces tienen la facultad de disponer que el público abandone temporalmente la sala durante la producción de determinadas pruebas, permaneciendo únicamente las partes procesales.

Por su parte, el abogado Dionicio Piñánez, representante de los padres de María Fernanda, también solicitó el rechazo de todos los incidentes y manifestó que los planteamientos carecen de sustento legal y constitucional.

La expectativa ahora se centra en la resolución que será dada a conocer esta tarde. En caso de que el tribunal valide la investigación fiscal y rechace los incidentes promovidos por las defensas, el proceso avanzará hacia la siguiente etapa y podrían fijarse las fechas para las alegaciones iniciales y el inicio formal del juicio oral y público.

Paralelamente, para el próximo 16 de junio continúa previsto el juicio oral del adolescente señalado como principal responsable del crimen de María Fernanda Benítez, proceso que será llevado adelante por un tribunal especializado debido a la condición de menor de edad del acusado.