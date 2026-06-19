Video: conductor cargó combustible por G. 505.000 y huyó de una gasolinera de Carapeguá

Un presunto hecho de estafa se registró alrededor de la 01:44 de este viernes en la estación de servicios Petrochaco, ubicada en el acceso Carapeguá-Nueva Italia. El conductor de un automóvil Mercedes-Benz de color gris oscuro, con una chapa provisoria, abandonó el lugar sin pagar una carga de combustible por valor de G. 505.000, según denunció la administradora de la gasolinera, Evelia Benítez.

La afectada relató que el vehículo estaba ocupado por un hombre, quien permaneció al volante en todo momento, y una mujer, que descendió para utilizar el sanitario antes de volver a subir al automóvil.

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El playero, tras completar la carga, manifestó que el conductor efectuaría el pago mediante código QR. El funcionario le acercó el dispositivo de cobro; sin embargo, tras una aparente maniobra con el teléfono celular, el sistema no confirmó la operación y, segundos después, el vehículo abandonó rápidamente el lugar.

Tras percatarse de lo ocurrido, los propietarios intentaron seguir al automóvil hasta la zona del desvío a Nueva Italia, pero perdieron de vista al rodado. También dieron aviso a la Policía Nacional, cuyos agentes realizaron un rastrillaje, aunque sin resultados positivos.

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La administradora señaló que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad dificultan la identificación de los ocupantes debido al polarizado del vehículo y a que la mujer mantuvo el rostro inclinado durante su permanencia en el sitio.

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No obstante, tiene la esperanza de que alguna persona pueda aportar datos que permitan identificar a los responsables. El caso quedó a cargo de la Policía Nacional y se aguarda el avance de las investigaciones.